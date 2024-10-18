'Akdeniz, kana en çok ihtiyaç duyulan bölge'

ORGAN ve kök hücre nakillerinin merkezi haline gelen Antalya'da, Akdeniz anemisi hastalığı yoğunlukta görülüyor. Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Müdürü Tufan Ertop, "Bağışlarımız yetmeyebiliyor. Akdeniz, en çok kana ihtiyaç duyulan bölge" dedi.

Kızılay tarafından 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasında, bağışların artırılması hedefleniyor. Önemli organ nakilleriyle adını dünyaya duyuran Antalya'da, ihtiyaç her geçen gün artıyor. Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Müdürü Tufan Ertop, Antalya'ya Türkiye ve dünyanın dört bir yanından hasta geldiğini belirterek, "Hasta sayısının yüksek olması da bölgedeki kan ihtiyacını artırıyor. Bağışlarımız yeri geldiğinde yetmeyebiliyor. Yöremize özgü farklı hasta grubumuz var. Ömür boyunca ayda 2 ila 4 ünite kana ihtiyaç duyuyorlar. Talasemi, Akdeniz anemisi hastalarımızın sayısı diğer bölgelere göre Antalya'da daha fazla. Tüm bu faktörleri bir araya topladığımız zaman kan bağışı bizim ve bölgemiz için daha önemli hale geliyor. Akdeniz, en çok kana ihtiyaç duyulan bölge diyebiliriz" dedi.