Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Akdeniz, kana en çok ihtiyaç duyulan bölge'

        ORGAN ve kök hücre nakillerinin merkezi haline gelen Antalya'da, Akdeniz anemisi hastalığı yoğunlukta görülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Akdeniz, kana en çok ihtiyaç duyulan bölge'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORGAN ve kök hücre nakillerinin merkezi haline gelen Antalya'da, Akdeniz anemisi hastalığı yoğunlukta görülüyor. Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Müdürü Tufan Ertop, "Bağışlarımız yetmeyebiliyor. Akdeniz, en çok kana ihtiyaç duyulan bölge" dedi.

        Kızılay tarafından 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasında, bağışların artırılması hedefleniyor. Önemli organ nakilleriyle adını dünyaya duyuran Antalya'da, ihtiyaç her geçen gün artıyor. Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Müdürü Tufan Ertop, Antalya'ya Türkiye ve dünyanın dört bir yanından hasta geldiğini belirterek, "Hasta sayısının yüksek olması da bölgedeki kan ihtiyacını artırıyor. Bağışlarımız yeri geldiğinde yetmeyebiliyor. Yöremize özgü farklı hasta grubumuz var. Ömür boyunca ayda 2 ila 4 ünite kana ihtiyaç duyuyorlar. Talasemi, Akdeniz anemisi hastalarımızın sayısı diğer bölgelere göre Antalya'da daha fazla. Tüm bu faktörleri bir araya topladığımız zaman kan bağışı bizim ve bölgemiz için daha önemli hale geliyor. Akdeniz, en çok kana ihtiyaç duyulan bölge diyebiliriz" dedi.

        MANAVGAT'A YENİ KAN BAĞIŞI NOKTASI

        Batı Akdeniz'de kurulan kan verme noktalarında yüzlerce ünite kan bağışı yapıldığını söyleyen Ertop, "Kişi başına düşen kan kullanım oranlarına baktığımızda büyükşehirlerle yarışır haldeyiz. Bu yılki kampanyamızın sloganı 'Birbirimize candan bağlıyız.' Antalya, Burdur ve Isparta'da birçok kan merkezimiz var. Yakın zamanda kuracağımız Manavgat kan alma birimimiz de faaliyete geçecek. Düzenli kan veren askeri birlikler, çeşitli kurum ve kuruluşlar var. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yürüttüğümüz kampanyalar mevcut. Bu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Ama yeterli bir seviyede olduğumuzu söylemek mümkün değil. Tüm vatandaşların erken bağışlarını bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        O an kameraya yansıdı! 'Durak' kavgasında yumruklar konuştu!
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler

        Benzer Haberler

        Elektrik akımına kapılan baykuşun hissiz bacağına fizik tedavi
        Elektrik akımına kapılan baykuşun hissiz bacağına fizik tedavi
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek
        Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'ya geliyor
        Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'ya geliyor
        Alev alan sokak lambası otomobilin üzerine düştü; o anlar kamerada
        Alev alan sokak lambası otomobilin üzerine düştü; o anlar kamerada
        TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da başladı
        TFF Plaj Futbol Ligi Süper Finalleri, Alanya'da başladı
        Antalya'da çalılıkta çıkan yangın, ormanı ve işçilerin konteynerlerini yakt...
        Antalya'da çalılıkta çıkan yangın, ormanı ve işçilerin konteynerlerini yakt...