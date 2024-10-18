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        Havalimanında forkliftin çarptığı kadın ağır yaralandı

        ANTALYA Havalimanı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı forklift, güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:07
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        Havalimanında forkliftin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        ANTALYA Havalimanı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı forklift, güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı. Ağır yaralanan Kurt, yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Kaza, 16 Ekim'de Antalya Havalimanı apronunda meydana geldi. Apron içerisinde yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması üzerine forklift istendi. Geri manevra yapan Hasan Burak Güner idaresindeki forklift, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı. Forklift kadının üzerinden geçti. Haber verilmesi ile gelen sağlık görevlileri Kurt’u olay yerindeki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Kurt, ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kurt'un durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Kazanın ardından gözaltına alınan Hasan Burak Güner, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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