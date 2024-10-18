Havalimanında forkliftin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaza, 16 Ekim'de Antalya Havalimanı apronunda meydana geldi. Apron içerisinde yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması üzerine forklift istendi. Geri manevra yapan Hasan Burak Güner idaresindeki forklift, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı. Forklift kadının üzerinden geçti. Haber verilmesi ile gelen sağlık görevlileri Kurt’u olay yerindeki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Kurt, ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kurt'un durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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