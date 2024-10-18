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        Antalya'da otelde yangın (3)

        KAYMAKAMHASTANEDE TATİLCİLERİ ZİYARET ETTİAntalya'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangının ardından dumandan etkilenen 12 tatilcinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 21:36 Güncelleme: 18.10.2024 - 21:40
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        Antalya'da otelde yangın (3)
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        KAYMAKAMHASTANEDE TATİLCİLERİ ZİYARET ETTİ

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangının ardından dumandan etkilenen 12 tatilcinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçedeki hastanelerde tedaviye alınan tatilcileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Diğer yandan olaya müdahale eden otel personeli ve KEMKUT ekibinden 8 kişinin de dumandan etkilenmesi nedeniyle hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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