Antalya'da otelde yangın (3)

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangının ardından dumandan etkilenen 12 tatilcinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçedeki hastanelerde tedaviye alınan tatilcileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Diğer yandan olaya müdahale eden otel personeli ve KEMKUT ekibinden 8 kişinin de dumandan etkilenmesi nedeniyle hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

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