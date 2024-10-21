Kruvaziyer turizminde yolcu trafiği 1 milyon 470 bini aştı

KRUVAZİYER turizminde ocak- eylül döneminde 116 bin 612 yolcu Türkiye'ye geldi, 124 bin 332 yolcu başka ülkelere gitti. 1 milyon 229 bin 496 transit kruvaziyer yolcusunun tercih ettiği Türkiye'de, toplam yolcu hareketliliği geçen yıla göre yüzde 34 artışla 1 milyon 470 bin 431 oldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre; ocak- eylül döneminde 16 limana 917 kruvaziyer demir attı. Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde yolcu sayısı, 1 milyon 470 bin 431 oldu. Türkiye'ye gelen, Türkiye'den başka ülkelere giden ve transit yolcuları kapsayan kruvaziyer yolcu sayısında geçen yılın ocak- eylül dönemine göre; yüzde 34 artış oldu. Geçen yıl ocak- eylül döneminde 17 limanda 917 gemi ile 1 milyon 97 bin 175 yolcu hareketliliği yaşandı.

EN YOĞUN ZAMAN AĞUSTOS AYI OLDU Limanlara bu yıl uğrak yapan kruvaziyerlerle 116 bin 612 yolcu geldi, 124 bin 332 yolcu gitti. Türkiye'yi 1 milyon 229 bin 496 transit kruvaziyer yolcusu, tercih etti. Türkiye'den başka ülkelere giden yolcu sayısı, en fazla ağustos ayında gerçekleşti. Bu yıl başka ülkelere giden yolcu sayısı aylara göre şöyle; "Ocakta 908, şubatta 17, martta 2 bin 383, nisanda 5 bin 906, mayısta 17 bin 868, haziranda 19 bin 408, temmuzda 26 bin 520, ağustosta 29 bin 321, eylülde 21 bin 991." EN FAZLA YOLCU HAREKETLİLİĞİ KUŞADASI'NDA