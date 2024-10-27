Alanyaspor – Antalyaspor: 1-2

75’inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson, merkezden geliştirdiği atakta savunma arkasına sarkan Gaich'i topla buluşturdu. Gaich’in topu sürerek ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruşta top ağları havalandırdı: 1-2

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