Antalya'ya hava yoluyla günde 30 bin turist
TURİZM sezonun sonuna gelinmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'ya hava yoluyla günlük 30 binin üzerinde turist giriş yapıyor.
TURİZM sezonun sonuna gelinmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Antalya'ya hava yoluyla günlük 30 binin üzerinde turist giriş yapıyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Özellikle emekliler için güzel hava ve cazip fiyat, Antalya'yı rakipsiz kılıyor" dedi.
Akdeniz Bölgesi’nin pandeminin yaralarını çabuk sarıp, turist yoğunluğunun olduğu eski günlere döndüğünü belirten Recep Yavuz, Türkiye, İspanya, Yunanistan, İtalya ve Portekiz'i 2024 yılının en önemli destinasyonları olarak sıraladı. Özellikle İspanya'daki turist karşıtı eylemler, Yunanistan ve İtalya'daki ek turizm vergilerinin bu ülkelerde 'turist istenmiyor' algısına neden olduğunu söyleyen Yavuz, “Birçok tatilci, bir sonraki tatilini istenmediği yerde geçirmek istemediğini sanal dünyada dile getirdi. 'Overtourism' bu ülkelerde imaj zedelenmesine yol açarken, çok çeşitli ve zengin ürün kapasitesi ile Antalya özellikle Almanların tercih edilen tatil alternatifi olarak ön plana çıktı. Bu yıl ilk kez iki büyük tur operatörü, rezervasyonlarda Antalya'nın ilk kez Mayorka'nın önüne geçtiğini belirtti. Bunun yanı sıra online portallarda da Antalya liderliğini sürdürdü" dedi.
HAVALAR SICAK, SEZON UZADI
Havaların güzel gitmesi ve otellerin açık kalmasının Antalya'da sezonun kasım ortalarına uzamasına imkan sağladığını anlatan Recep Yavuz, “Yunan adalarında otellerin çoğu kapanırken, İspanya'da otellerin büyük kısmının tadilata girdiği kasım ayında Antalya'ya günlük 30 bin civarında turist geliyor. Özellikle emekliler için güzel hava ve cazip fiyat Antalya'yı rakipsiz kılıyor" diye konuştu.
10 AYDA 2023'Ü GEÇTİ
2023 yılında 15 milyon 689 bin 258 turist ağırlayan Antalya'nın 2024'ün 10 ayı sonunda 16 milyon 131 bin 487 turisti misafir ettiğini ifade eden Recep Yavuz, Antalya'nın yıl sonunu 16,5- 17 milyon turistle kapatacak gibi göründüğünü kaydetti. Gelen turistlerin sıralamasının geçen yılla aynı olduğunu dile getiren Yavuz, ülkelere göre bu turizm yılını şöyle değerlendirdi:
“İlk beşte yer alan Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda yerlerini korudu. Bu memnuniyet verici olmakla birlikte pazar çeşitlenmesi ile çelişen bir durum. Antalya'ya 10 binin üzerinde turist gönderen yaklaşık 50 ülke var. 10 ayın verilerine göre Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan 11 milyona yakın misafir gelirken, diğer ülkelerin hepsinin toplamından, 6 milyona yakın turist geldi. Dünyada en çok turist gönderen ülkeler Çin (8 bin), ABD (35 bin) henüz Antalya'da yok denecek kadar azlar."
RUSLAR AĞIR İLERLİYOR
Turizmcilerin dört gözle beklediği Rus turistlerin gelişinin savaşın devam etmesi ve ekonomik güçlüklerden dolayı ağır ilerlediğini anlatan Yavuz, “Türkiye'nin alternatifi Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uzak Doğu destinasyonlarını göz ardı etmeyelim. Türkiye'de tatil maliyetinin arttığını ileri sürerek bu ülkelere yönelen turist akışını bu yıl çok net izledik. Buna bir de istatistiklere yansımayan, Antalya'daki yerleşik Rusları dahil edersek, Rusya'nın pandemi öncesi günlerine dönmesi zaman alacak gibi" diye konuştu.
ALMANYA'DAKİ ŞAMPİYONA HIZ KESTİ
Almanya'dan gelişlerin ise sakin bir şekilde artmaya devam ettiğini belirten Yavuz, “10 ayda 3 milyon 298 bin Alman turist Antalya'da tatil yaptı. Antalya, Almanların en çok tercih ettiği ilk 3 destinasyondan biri. Almanya'da organize edilen ve 1 ay süren Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, Almanya gelişlerinin hızını kestiğini biliyoruz" dedi.
İNGİLTERE VE POLONYA İKİ YENİ PAZAR
İngiltere pazarının artık Antalya'nın önemli bir gerçeği olduğunu söyleyen Yavuz, “Antalya yakın bir gelecekte Dalaman'a rakip olabilir. Pandemiden bu yana hızlı ve istikrarlı artış devam ediyor. Sağlık turizmi için gelenlerin sayısı da az değil. Turizmcilerin 'nereye gitti uçaktan inen bu turistler' diye aradığı turistler, çoğunlukla İngiltere'den gelip, şehirdeki imkanlarla konakladı. Polonya en hızlı yükselen pazarlardan biri. Yakın uçuş mesafesi ve tarihi dostluk turizme yansıyor. Polonyalıların kültür turlarına ilgisi de yadsınamaz. Ege'den Karadeniz'e, İstanbul'dan Akdeniz'e Anadolu'nun birçok yerinde seyahat halinde Polonyalı turist grupları görüyoruz" dedi.
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