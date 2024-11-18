Kekova manzaralı arazi satışı tartışması

ANTALYA'da Demre Belediyesi'nin Çevreli Mahallesi'nde dünyaca ünlü Kekova manzaralı 24 bin 834 metrekarelik arazi satışına tepki gösteren eski belediye başkanı Okan Kocakaya, köylünün toprağının gizli, kapaklı satıldığını savundu. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ise satış ihalesine ilişkin ilanın birçok yerde yayımlandığını belirterek, arazinin değerinin altında satıldığı iddialarını yalanladı.

CHP yönetimindeki Demre Belediyesi tarafından Çevreli Mahallesi'nde belediyeye ait 24 bin 834 metrekarelik arazi, tek kişinin katıldığı ihale ile satıldı. 2019'da İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen ve milletvekili seçimlerinde istifa edip, 31 Mart seçiminde de Demokrat Parti'den aday olan Okan Kocakaya, satışla ilgili suçlamalarda bulundu. Okan Kocakaya, Demre Belediyesi'nin kırsal Çevreli Mahallesi'ndeki arazinin tek kişi katılımlı ihaleyle satışına tepki gösterdi. Kocakaya, ihalenin iptali için Demre Belediye Başkanı Fahri Duran'a çağrıda bulundu.

'KONSER OLDUĞUNDA YARIM SAATTE BİR ANONS, KÖY TOPRAĞI SATILACAĞINDA YOK' Okan Kocakaya, büyükşehir yasası öncesinde köy statüsündeki eski adıyla 'Tırmısın' olan Çevreli Mahallesi'ndeki vatandaşların yaklaşık 25 dönümlük toprağının gizli, kapaklı satılmasının yanlış olduğunu söyledi. Kocakaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Belediye yönetiminin bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini, mülkün gerçek sahipleri olan köylülerimizle, gerekirse hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Konser olduğunda 'gelin' diye yarım saatte bir anons var, köy toprağı satılacağında anons yok. Öyle mi, inanırsan. Merak ettim, ilan verdiğiniz gazeteyi kendiniz okudunuz mu?" dedi.

'İHALEYİ İPTAL ET' ÇAĞRISI Bu satışın mahalleliyi derinden üzdüğünü söyleyen Kocakaya, "Çevreli'nin malı olan, köyün toprağı ve köy tüzel kişiliğindeyken büyükşehir yasasıyla Demre Belediyesi'ne aktarılan 25 dönümlük alanın maalesef satıldığını öğrenmişler. Köy tüzel kişiliğinden geçen bir toprak, köylünün ve çocuklarımızın geleceği için kullanılması gereken toprağın satılmasından dolayı büyük bir üzüntü içindeler. Belediye yönetiminin bir an önce bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. İhale yapıldıktan sonra 15 gün içinde belediye başkanı bu ihaleden vazgeçebilir. Öncelikle bu yanlıştan dönmesini hepimiz talep ediyoruz" diye seslendi.

BAŞKANDAN VİDEOLU YANIT Kocakaya'nın açıklamalarına, belediyedeki ekibiyle birlikte yanıt veren Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 2014'ten bu yana bütün belediye başkanlarının belediyeyi arsa, daire gibi satışlarla yönettiğini söyledi. Duran, 31 Mart'ta borçlu ve sorunlu bir belediye devraldıklarını, taahhüt edilmiş ödenmemiş borçlar olduğunu, bu yüzden gayrimenkul satma ihtiyacı duyduklarını anlattı. Demre Belediyesi'ne 2B'den intikal eden 2021 ve 2022'de taksitleri yatmamış, Çevreli köyündeki 24 bin 834 metrekare olan bir parseli köy muhtarıyla paylaşarak, satmaya karar verdiklerini belirten Duran, şunları kaydetti: "Satıştan önce köy muhtarına gittik, Demre'nin ekonomik sıkıntısı var, biz bu sıkıntıdan Demre'yi zararsız geçirmek için köye 4 kilometre uzaklıkta, arazi yapısı taşlık, dağlık, kayalık içinde köyle ilgili herhangi bir ihtiyacı olunmayan bir bölgeyi satmaya karar verdik. Ve muhtarla yaptığımız görüşme sonucunda köye çok amaçlı bir salon yapma sözü verdik. Resmi Gazete'de gerekli ilanı yaptık. Kaymakamlık ilan panosunda gerekli ilanı yaptık, ulusal gazetede gerekli ilanı yaptık, belediye ilan panosunda yerel ve ulusal gazetelerde gerekli ilanı yaptık. Adrese teslim bir ihale ne Demre Belediyesi'ne yakışır ne ekibimize yakışır. Demre'de tamamı kendini kanıtlamış, üzerinde hiçbir şaibe olmayan tertemiz meclis üyeleriyle çalışan tertemiz bir ekibiz. Tüyü bitmemiş yetim hakkına tenezzül edecek kadar kişiliksiz, karaktersiz, birine ihale kaçıracak kadar da şahsiyetsiz değiliz."

İHALE KAYIT ALTINDA Suçlamaların asılsız olduğunu dile getiren Fahri Duran, "İhaleyi, tek kişi girmesi nedeniyle kamera kayıtları altına aldık. İhaleye giren arkadaş ihale bedeli 27 milyon 500 bin TL iken, 30 milyon 500 bin vermişti. İlçenin içinde bulunduğu durumdan dolayı rica ettik, 32 milyona yerimizi sattık. Köyün aynı bölgesinin 2 kilometre altında bir şahıs, 4 bin 650 kilometre yeri de 5 milyona satmıştır. Kısacası, burada değerinin altında satılan bir arazi yokken, ihale prosedürleri tamamen yerine getirilmişken, kayıt ve kamera altına alınmış bir ihale varken, sadece siyasi bir hırs adına itibar edilmez açıklama yapılmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Hesabı temiz olanın muhasebeden korkusu olmaz" dedi.