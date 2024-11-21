Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        45 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Feride'nin deniz hayali gerçek oldu

        ANTALYA'da yaşamını 45 yıldır yatağa bağımlı sürdüren Özbek asıllı Feride Mehmetoğlu'nun (45) sahil kenarında oturma hayali gerçeğe dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        45 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Feride'nin deniz hayali gerçek oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da yaşamını 45 yıldır yatağa bağımlı sürdüren Özbek asıllı Feride Mehmetoğlu'nun (45) sahil kenarında oturma hayali gerçeğe dönüştü. Hayırsever dernek ve kurumların desteğiyle ambulansla sahile götürülen Feride Mehmetoğlu, "Tüm isteklerim gerçek oldu. Denizi görmek istiyordum, gördüm. Bebekler gibi mutluyum" dedi.

        Özbekistan'da dünyaya gelen Feride Mehmetoğlu, 5 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından hastaneye kaldırıldı. 1,5 ay hastanede gözlem altında tutulan Feride'ye, iddiaya göre yanlış doz aşı yapılınca felç oldu. Tüm müdahaleye rağmen iyileşemeyen Feride, 45 yıldır yatağa bağımlı yaşamını sürdürüyor. En büyük hayali deniz kenarında oturmak olan Feride'nin DHA'nın haberinin ardından sesini duyan hayırsever dernek ve kurumlar harekete geçti. Ambulansla evinden alınan Feride sahil kenarına getirildi. Tekerlekli sandalyeyle denizi en yakın noktadan izleyen Feride, kova yardımıyla deniz suyuna da dokundu.

        'KENDİMİ BEBEKLER GİBİ MUTLU HİSSEDİYORUM'

        En büyük hayalinin gerçek olduğunu söyleyen Feride Mehmetoğlu, "Annem bana 'Seni denize götürecekler' dedi. O kadar heyecanlandım ki gece boyu uyuyamadım. Tüm isteklerim gerçek oldu. Yolda gelirken kendimi sağlıklı hissettim. Denizi görmek istiyordum, gördüm. Denize girmek isterdim ama su soğukmuş. Kendimi bebekler gibi mutlu hissediyorum. Çok güzel dalgaları gördüm. Denizin kokusu çok güzel. Gözlüğümü taktım deniz kenarına oturdum. Allah herkesten razı olsun" dedi.

        'BUGÜNÜ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK'

        Feride'nin annesi Safiye Mehmetoğlu, "Kızımı buraya getiren ve vesile olan herkesten Allah razı olsun. Sabaha kadar heyecandan uyuyamadı. Birlikte gece boyu konuştuk, hayaller kurduk. Onu denize getirmek istiyorduk ama bir türlü getiremedik. Feride mutlu olursa, biz daha çok mutlu oluruz. Yeter ki o gülsün. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. 'Ben sizi cennete götüreceğim' diyor. Hayali gerçek oldu, bugünü hiçbir zaman unutmayacak" diye konuştu.

        HAYIRSEVER DERNEKLERDEN FERİDE'YE DESTEK

        Feride'yi denize getirebilmek için tüm koordinasyonu sağlayan Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert, "Yaklaşık 8 yıldır tanıdığımız ve takip ettiğimiz bir aile. Sizin aracılığınızla böyle bir hayali olduğunu öğrendik. Biz de hızlı şekilde harekete geçtik. Hayırsever kurumlarla birlikte bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Feride ve annesinin yaşadığı mutluluk bize daha fazlasını yaşattı. Desteği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

        'FERİDE'NİN BİR GÜLÜŞÜNDE DÜNYALAR SAKLI'

        Feride'nin konforlu ve sağlıklı şekilde sahile ulaşmasına aracı olan Muratpaşa Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız da "İnanılmaz derecede mutluyum. 'Hayalim Gençlik Merkeziyle hayat buluyor' projesi kapsamında, hayalleri olan insanlar için gençlerimizle yola çıktık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün bu konuda hassasiyeti çok yüksek. Feride'nin bir gülüşünde dünyalar saklı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da, boş arazide anne köpek ve 2 yavrusu tüfekle öldürülmüş halde bu...
        Antalya'da, boş arazide anne köpek ve 2 yavrusu tüfekle öldürülmüş halde bu...
        Muz serasında iş kazası: 2 ölü, 2 yaralı
        Muz serasında iş kazası: 2 ölü, 2 yaralı
        Alanya'da muz serasındaki raylı sistemden düşen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Alanya'da muz serasındaki raylı sistemden düşen 2 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Alanya'da "Türk Dil Kurumu ve Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu konferan...
        Alanya'da "Türk Dil Kurumu ve Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu konferan...
        Kamyonetle geri manevra yapan eşinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Kamyonetle geri manevra yapan eşinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Alanya'da sürücünün otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı eşi öldü
        Alanya'da sürücünün otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı eşi öldü