Annesinin kolu kırıkken okula taşıdığı Zeynep öğretmen, öğrencilere umut oluyor

ANTALYA'dabiyoloji öğretmenliği yapan yürüme engelli Zeynep Kubilay (44), çocuk yaşta geçirdiği felce rağmen pes etmeyip, anne ve babasının desteğiyle eğitim hayatına devam etti. Annesinin kolu kırıkken kendisini tekerlekli sandalye ile 1,5 kat yukarıya çıkardığını anlatan Kubilay, "Onların sevgilerini bizimle paylaşmaları, bizim için ödül oluyor" dedi.

Halil ve Ayşe Kubilay çiftinin üç çocuklarından birisi olan Zeynep Kubilay, henüz 1 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden yürüyemez hale geldi. Yürüme engelli olan Kubilay, anne ve babasının desteğiyle okula gitmeyi ihmal etmedi. Gaziantep'te lise ve üniversite eğitimi tamamlayan Kubilay, 2017 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak görev yaptı. O yıllarda girdiği sınavla hayatı değişen Kubilay, Antalya'ya biyoloji öğretmeni olarak atandı. Zeynep Kubilay, 7 senedir Kepez ilçesindeki Şehit Özcan Şenol Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak görev yapıyor. Tüm zorluklara rağmen pes etmeyen Zeynep öğretmen, öğrencilerinin de hayatına dokunuyor.

AŞILI OLDUĞU HALDE FELÇ KALANLARDAN Zeynep Kubilay, "Aslında daha önce de bir lisede memur olarak görev yapıyordum ama aldığım eğitimler ve orada gördüğüm bazı şeyler, çocukların benimle olan iletişimi, bana orada duramayacağımı anlattı. Hayat deneyimlerimi onlarla paylaşıp, gelecek nesillere bir şeyler aktarabilmek için tekrar sınava girerek öğretmen olmaya karar verdim. 1 yaşında çocuk felci geçirdim, aşılı olduğu halde felç kalanlardan birisiyim. Bu bazı konularda engel olabiliyor ama sevdiğiniz mesleği yapmak için asla engel değil. Günümüzde öğretmenlik başlı başına zor bir meslek ama öğretmenlik haricinde benim gibi engelli bireylerin günlük hayat şartları içerisinde zorlandığı birçok konu var. Binaların koşulları, toplu taşıma gibi konular engellileri zorluyor. Ben de çok zorlanıyorum fakat işinizi seviyorsanız, herhangi bir şeyin size engel olmasını izin vermezsiniz ve severek yaparsınız" dedi.

'OKULA GİTMEK ÖĞRETMENLİKTEN DAHA ZORDU' Zeynep Kubilay, "Okurken okula gitmek, benim için öğretmenlik yapmaktan çok daha zordu. Çünkü benim öğrenci olduğum yıllarda özellikle ilkokul ve ortaokul çağlarımda okul koşulları böyle değildi. Asansör yoktu, rampalar yoktu, engelliler için yapılmış tuvaletler yoktu. Bugün bizim bakanlığımızın engelli öğrenciler için sunmuş olduğu imkanlar o zamanlar çok kısıtlıydı. Buna rağmen ailem büyük bir fedakarlık göstererek, beni okutmaya devam etti. Lise eğitiminin zorunlu olmadığı yıllarda liseye gittim. Annem kolu kırıkken beni okutabilmek için ben tekerlekli sandalyedeyken, beni 1,5 kat yukarıya çıkardı. Böyle zor koşullar altında okudum. Eğitim alma isteği içinizde varsa ve aileniz de size destek oluyorsa zor ama başarılamayacak bir şey değil" diye konuştu.