Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da sağanak ve fırtına; evler su doldu, seralar yıkıldı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:49 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da sağanak ve fırtına; evler su doldu, seralar yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, fırtına nedeniyle seralarda hasar oluştu.

        Avsallar Mahallesi'nde şiddetli yağmurun etkisiyle birçok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. Su baskınlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, bölgedeki su birikintilerini boşaltarak vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştı. Belediye ekipleri de altyapıda yaşanan tıkanıklıkları açmak ve taşkınları kontrol altına almak için seferber oldu.

        FIRTINA SERALARI VURDU

        Alanya'nın tarım alanları da fırtınadan etkilendi. Akdam Mahallesi'nde yer alan seralarda hasar meydana gelirken, kuvvetli rüzgar ve sağanak üreticileri zor durumda bıraktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle seralarının plastik örtüleri parçalanırken, sebzelerde de zarar oluştu.

        'ELİMİZDE GELENİ YAPACAĞIZ'

        Alanya Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaşanan fırtına ve şiddetli yağışın ardından bölgeye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı. Çiftçileri tek tek dinleyen ve zarar gören alanları yerinde inceleyen Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Tek tesellimiz, can kaybının yaşanmamış olmasıdır. TARSİM sigortası olan üreticilerimizin zarar tespit işlemleri için gerekli başvuruları yaptık. Eksperlerimizin en kısa sürede bölgede çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çiftçilerimiz bu tür doğal afetlerde büyük darbe alıyor. Ancak Alanya Ziraat Odası ve diğer kurumlarımız, üreticilerimizin yaralarını el birliği ile sarmak için seferber olacak. Üreticilerimize destek olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da hortum ve kuvvetli sağanak seralara zarar verdi
        GÜNCELLEME - Antalya'da hortum ve kuvvetli sağanak seralara zarar verdi
        Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz, demokrasimizi ileriye taşıyaca...
        Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz, demokrasimizi ileriye taşıyaca...
        Adalet Bakanı Tunç AK Parti Kepez 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç AK Parti Kepez 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu:
        Antalya'da düzenlenen kahve festivali etkinliklerle devam etti
        Antalya'da düzenlenen kahve festivali etkinliklerle devam etti
        Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş gıda satan zincir market şubesi mühürl...
        Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş gıda satan zincir market şubesi mühürl...
        Antalya'da su basan yerlerde temizlik ve tahliye çalışması (2)
        Antalya'da su basan yerlerde temizlik ve tahliye çalışması (2)