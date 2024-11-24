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        Gönüllülerden madde bağımlıları ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı

        ANTALYA'da Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) gönüllüleri, çoğunluğu madde bağımlıları olmak üzere sokakta kalanlara yemek dağıtıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:25
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        Gönüllülerden madde bağımlıları ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı
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        ANTALYA'da Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) gönüllüleri, çoğunluğu madde bağımlıları olmak üzere sokakta kalanlara yemek dağıtıyor. Düzenli olarak bu işi yapan gönüllüler, bu yöntemle tedavi olmak isteyen bağımlıları tespit edip iyileşmesine yardımcı oluyor. Gönüllüler arasında oğlu bağımlılık nedeniyle tedavi gören Hayriye Kılıç ile Alman dalgıç Peter Passcall da yer alıyor.

        Türkiye'de 2021 yılında kurulan UMFED'in yaklaşık 70 gönüllüsü, Antalya'da 'Zeytinköy' olarak bilinen Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaklaşık 6 aydır düzenli olarak yemek dağıtımı yapıyor. Parka araçlarla gelen gönüllüler, kendilerine destek veren bir restorana yaptırdıkları yemekleri, çoğunluğu madde bağımlıları olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ikram ediyor. Uyuşturucu madde kullanıp, tedavi olmak isteyenlere de yardımcı olan UMFED gönüllüleri, haftanın 5 günü düzenli olarak bölgede araçlarla dolaşıp, yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Gönüllüler arasında 'Hayriye Anne' olarak tanınan Hayriye Kılıç ve Almanya'dan Antalya'ya gelen dalgıç Peter Passcall da yer alıyor.

        'HAYATIMI ONLARA ADADIM'

        Kendisinin de bir bağımlı annesi olduğunu söyleyen Hayriye Kılıç, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Oğlum tedavi oldu, şu an durumu iyi ama benim oğlum iyi oldu diye diğerlerini görmezden gelemiyorum. Türkiye'deki tüm çocuklar, oğullar ve kızlar hepsi benim çocuklarım. Hayatımı onlara adadım. Onları tedavi ettirmek istiyorum, karınlarını doyuruyorum. Giydirmeye çalışıyorum. Bana yardım eden bir sürü insan var, tanımadığım gönüllü insanlar var. Yemek parası gönderiyorlar, ben de yemek dağıtıyorum. Herkesin bu insanları görmesini istiyorum. Bu insanlar görünmez değil. Bu insanlar öcü de değil. Emin olun korkuyorlar. Tedavi olmaya da korkuyorlar" dedi.

        ALMAN GÖNÜLLÜ DE YEMEK DAĞITIYOR

        Alman dalgıç Peter Passcall, "Zamanım olduğu günler yemek yapıyorum. Diğer günler sırayla başka gönüllüler de yemek yapıyor ve dağıtıyor. Biz insanlarla kazancımızı paylaşmak zorundayız" diye konuştu.

        'YEMEK İHTİYACIMIZI GİDERİYORLAR'

        Sokakta yaşayan Resul A. da "Her akşam bizi tek tek arayıp, buluyorlar. Çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Yemek ihtiyacımızı gideriyorlar. Battaniye ve giysi de getiriyorlar. Bugün de sıcak sıcak çorba getirmişler. Destek çıkanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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