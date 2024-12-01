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        Okula gitmek için tekneyle denizi geçiyorlar

        ANTALYA'nın Demre ilçesinde uzun yıllardır kara yolu ulaşımı olmayan ada ve yarımadalardaki öğrencilerin okula götürülmesi için tekne kullanılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:25
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        Okula gitmek için tekneyle denizi geçiyorlar
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        ANTALYA'nın Demre ilçesinde uzun yıllardır kara yolu ulaşımı olmayan ada ve yarımadalardaki öğrencilerin okula götürülmesi için tekne kullanılıyor. Öğrenciler her gün okula gitmek için 2 kilometresi deniz olmak üzere toplam 5 kilometre yolculuk yapıyor.

        Demre'de M.Ö. 4'üncü yüzyıldan bu yana insan yaşamının olduğu bir Likya köyü olarak bilinen Kekova bölgesindeki Üçağız Mahallesi'nin yarımada şeklindeki bölümü olan Kaleköy, tarihi batık şehri, eşsiz koyları, Selçuklu mimarisi ve tarihi kalesi gibi hem tarihi hem de doğal değerleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Cumhuriyet öncesi dönemlerde Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı balıkçı köyü olan Kaleköy, bugün ise sadece deniz yoluyla ulaşılabilen turistik bir merkeze dönüştü. Kaleköy'e her gün Demre, Kaş ve Üçağız'dan yat ve tekne turları düzenleniyor. Kaleköy, mavi yolculuğa çıkan lüks yatların da uğrak noktalarından biri konumunda.

        Nüfusu 120 civarındaki Kaleköy'de öğrenci sayısının az olması nedeniyle mevcut okulun kapanması üzerine 18 yıldır öğrencilerin Çevreli Mahallesi'ndeki okullara ulaşımı, taşımalı sistemle tekne ile sağlayabiliyor. Kara yolu bağlantısı olmadığı için öğrenciler okula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl ihale usulüyle kiralanan tekneyle deniz yoluyla gidip geliyor.

        BU YIL 2 ÖĞRENCİ VAR

        18 yıldır Kaş'a bağlı 'Aperlai' olarak da bilinen Sahil Kılınçlı Mahallesi Salaş İskelesi'nden öğrenci alan tekne, bu yıl sadece Kaleköy'e gidiyor. Her sabah tekne saat 07.50'de hareket edip yaklaşık 2 kilometrelik deniz yolculuğu sonrası Kaleköy'e ulaşıyor. Kaleköy'deki limandan ortaokul öğrencileri Ömür Karataş ve Pınar Demirel'i alan tekne, yeniden Üçağız'daki limana dönüp, öğrencileri karaya indiriyor. Öğrenciler burada bekleyen ve diğer mahallelerden çocukları toplayan okul servisine binerek yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Çevreli Bozoğlu- Tarkun Ortaokulu'na gidiyor. Okul bitiminde de aynı şekilde öğrenciler okul servisiyle limana geliyor ve tekneyle yaklaşık 15- 20 dakikalık yolculuk sonrasında Kaleköy'deki evlerine dönüyor.

        17 YILDIR AYNI KAPTAN TAŞIYOR

        Kaleköy'den 18 yıldır devam eden tekneyle taşıma işini ise son 17 yıldır kaptan Mehmet Ekici yapıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her yıl tekneyle taşıma işlemi için ihale düzenlediğini ve son 17 yıldır bu işi kendisinin yaptığını belirten kaptan Ekici, 17 yıldır köyün bütün öğrencilerini teknesiyle taşıdığını ve birçoğunun üniversiteye gittiğini, içlerinden doktor, avukat, öğretmen çıkanlar olduğunu söyledi. Çocukların okul yolculuğunun denizde hava durumuna göre 15- 20 dakika sürdüğünü belirten Ekici, fırtınalı, riskli havalarda ise yola çıkmadıklarını kaydetti.

        ÖĞRENCİLER MEMNUN

        Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin batık şehir olarak da bilinen Simena Antik Kenti, Kekova ve Üçağız bölgesindeki eşsiz doğa ve koyları ziyaret etmek için tekne turları için geldiği Kaleköy'de yaşayıp, okula gitmek için her gün denize açılan öğrencilerden Pınar Demirel, bu yıl 8'inci sınıfa gidiyor. Demirel, "Kaleköy'de yaşıyorum ve deniz ulaşımıyla okula gidip geliyoruz. Çok rahat, çok güzel. 8 yıldır tekneyle okula gidiyorum. Kötü havalarda bazen brandayı kapatıp gidiyoruz" dedi.

        7'nci sınıfa gittiğini belirten Ömür Karataş da saat 08.30'da tekne servise binip Üçağız'a gittiklerini söyledi. Havanın soğuk olduğu zamanlarda teknenin etrafının kapatıldığını anlatan Karataş, bazen yolculukta zorlandıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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