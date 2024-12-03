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        Birlikte yaşadığı kadın ile çocuğunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

        ANTALYA'dabirlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi (43) başına satır ile vurup taş ile ezerek öldüren, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de boğarak öldüren Mehmet Altın (48), 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:55
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        Birlikte yaşadığı kadın ile çocuğunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
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        ANTALYA'dabirlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi (43) başına satır ile vurup taş ile ezerek öldüren, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de boğarak öldüren Mehmet Altın (48), 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

        Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 1 Ağustos tarihinde birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi ormanda başına satır ile vurup taş ile ezerek öldüren, cinayete şahit olan kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de evde boğarak öldüren Mehmet Altın, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Sanık, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

        'BİLİNÇLİ OLARAK ÖLDÜRMEDİM'

        Savunmasında olay günü bir anlık öfkeyle hareket ettiğini belirten Altın, "Çıkan tartışma sonunda kendimi kaybettim. Bilinçli olarak öldürmedim. Evin yolunu zor buldum. Eve götürdüğüm çocuğu da sürekli bağırması üzerine susması için iple bağladım. Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu" dedi.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın Aynur Çilli'yi ormanda satır ve başına vurduğu taşla öldürdüğünü, olaya şahit olan 8 yaşındaki çocuğun ise götürdüğü evinde domuz bağı yöntemiyle ölümüne neden olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Savcı, sanık Altın'ın 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' ve 'Çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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