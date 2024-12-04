Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur'a yükseldi

        TÜRKİYE Kupası 4'üncü Tur maçında Alanyaspor sahasında oynadığı maçta 2'nci Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Fethiyespor'u 4-1 yenerek 5'inci Tur'a yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur'a yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE Kupası 4’üncü Tur maçında Alanyaspor sahasında oynadığı maçta 2’nci Lig 1’inci Grup’ta mücadele veren Fethiyespor’u 4-1 yenerek 5’inci Tur’a yükseldi.

        Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında sahasında Fethiyespor ile karşılaştı. Turuncu yeşilliler, iyi başladığı ilk yarıda 11’inci dakikada Janvier’in gölüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor’un ikinci golünü 16’ncı dakikada Balkovec kaydederken, 28’inci dakikada ise Rony Lopes attığı golle farkı 3’e çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

        Mücadelenin ikinci yarısında rakip sahada daha etkili olan ev sahibi ekip, 81’inci dakikada genç oyuncusu Arda Usluoğlu’nun gölüyle farkı 4’e çıkarttı. Fethiyespor’da 84’üncü dakikada Mehmet Türkmen, attığı golle skoru belirledi: 4-1. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci Tur’a yazdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı

        Benzer Haberler

        Antalya'da kaçak silah ve tefecilik suçundan 4 kişi tutuklandı
        Antalya'da kaçak silah ve tefecilik suçundan 4 kişi tutuklandı
        Kaza yapan sürücüye hapis, kendisini trafikte sıkıştırdığı öne sürülen dokt...
        Kaza yapan sürücüye hapis, kendisini trafikte sıkıştırdığı öne sürülen dokt...
        Antalya'da kumar operasyonunda 42 kişi yakalandı
        Antalya'da kumar operasyonunda 42 kişi yakalandı
        Antalya'da günübirlik kiralanan yerler denetlendi
        Antalya'da günübirlik kiralanan yerler denetlendi
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 194 kişi yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 194 kişi yakalandı
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde depre...
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde depre...