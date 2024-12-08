Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlen Golf Mad Pro-Am turnuvasında Kazakistanlı Kanat Kurbanalıev şampiyon oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Golf Kulübü'nde düzenlenen ve 4 gün süren Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na 28 ülkeden 232 profesyonel ve amatör sporcu katıldı. Bu yıl 29'uncusu yapılan turnuvada toplamda 100 bin Euro ödül dağıtıldı. Turnuvada şampiyonluğu kazanan Kazakistanlı Kanat Kurbanalıev, 5 bin Euro ödülün sahibi oldu. Dereceye giren golfçülere ödüllerini, Golf Mad Direktörü Bekir Kara, turizmci Şehmuz Işık ve Mahmut Uysal verdi.