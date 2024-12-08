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        Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlen Golf Mad Pro-Am turnuvasında Kazakistanlı Kanat Kurbanalıev şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:15
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        Golf Mad Pro-Am Turnuvası sona erdi
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlen Golf Mad Pro-Am turnuvasında Kazakistanlı Kanat Kurbanalıev şampiyon oldu.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Golf Kulübü'nde düzenlenen ve 4 gün süren Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na 28 ülkeden 232 profesyonel ve amatör sporcu katıldı. Bu yıl 29'uncusu yapılan turnuvada toplamda 100 bin Euro ödül dağıtıldı. Turnuvada şampiyonluğu kazanan Kazakistanlı Kanat Kurbanalıev, 5 bin Euro ödülün sahibi oldu. Dereceye giren golfçülere ödüllerini, Golf Mad Direktörü Bekir Kara, turizmci Şehmuz Işık ve Mahmut Uysal verdi.

        Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Kara, "Bu yıl 29'uncusunu düzenlediğimiz turnuvaya 28 ülkeden 232 sporcu katıldı. 4 gün süren turnuvamız çekişmeli geçti. Turnuvaya dünyanın dört bir tarafından golfçüler katılmakta. Bu da başta Antalya olmak üzere ülkemizin turizm, tanıtımına katkı sağlıyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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