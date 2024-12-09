Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        KKTC'nin ilk kuş halkalama istasyonu açıldı

        KUŞLARIN göç yolları üzerinde önemli konuma sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ilk kuş halkalama istasyonu açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC'nin ilk kuş halkalama istasyonu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KUŞLARIN göç yolları üzerinde önemli konuma sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk kuş halkalama istasyonu açıldı. İlk etapta 150 kuş türünün halkalanmasının planlandığı istasyon, göç eden kuşların davranışları ve göç yollarını belirleyecek.

        Her yıl göç eden binlerce kuşun rotasında yer alan KKTC’nin ilk kuş halkalama istasyonu kuruldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kuş Araştırmaları ve Çevre Eğitimi Derneği ile KKTC'deki Taşkent Doğa Parkı arasında geçen aylarda imzalanan protokol sonrası kurulan ‘Karpaz Kuş Halkalama İstasyonu’ faaliyetlerine başladı. Protokolü imzalayan 3 kurumdan uzmanların yer aldığı ekip, kısa sürede 32 farklı türden 1000 kuşun halkalama çalışmasını yaptı.

        Kuşların Doğu Avrupa göç yolları içerisinde önemli konuma sahip olan KKTC'de kurulan istasyon sayesinde göç yolları, sağlık durumları ve davranışları detaylı gözlemlenecek. Halkalama işlemlerine yeni başlanan istasyonda ilkbahar döneminde yurt dışından gelecek gözlemciler sayesinde 150 kuş türünün halkalanması hedefleniyor. Aynı zamanda istasyonda çocuklara yönelik çevre ve doğa eğitimleri de verilecek.

        ‘ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK’

        Kıbrıs’ın Doğu Avrupa göç yollarında önemli bir konaklama istasyonu olduğunu söyleyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Karaardıç, “Kıbrıs’ta böyle bir istasyonunun faaliyete geçmesi önemli bilgilerin elde edilmesinde rol oynayacak. Taşkent Doğa Parkı'nın bizlerle iletişime geçmesiyle bürokratik altyapıları tamamladık. Bu kapsamda kuş halkalamanın yanı sıra, farklı araştırmaların da yapılabilmesi amacıyla Taşkent Doğa Parkı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Kuş Araştırmaları ve Çevre Eğitimi Derneği arasında protokol imzalandı. Farklı bilimsel araştırma ve projeler de gerçekleştirilecek" dedi.

        ‘İLK ETAPTA 32 TÜR HALKALANDI’

        300 farklı kuş türünün Kıbrıs üzerinden göç ettiğini belirten Karaardıç, “Kıbrıs’ın her iki dönemde de yoğun ve önemli bir göç güzergahı olacağını düşünüyoruz. Sadece bu sonbaharda keşif amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmada, kısa sürede 32 farklı türden 1000 kuşa ulaştık. Daha güçlü bir saha ekibiyle çok daha fazla sayıya ve türe ulaşmayı hedefliyoruz. Geçmişte Kıbrıs’ta kapsamlı bir çalışma yapılmadığı için detaylı bilgilerimiz yok. Bu istasyonda daha çok küçük ötücü kuşlar üzerinde çalışma yapılması planlanıyor. Önümüzdeki süreçte 150 kuş türünün halkalanmasını planlıyoruz" diye konuştu.

        ‘BİLİMSEL VERİLER ELDE EDİLECEK’

        İstasyonda yapılacak çalışmaların Kıbrıs’taki doğa koruma faaliyetlerinde önemli rol oynayacağını söyleyen Doç. Dr. Karaardıç, “Kıbrıs, diğer ülkelerdeki araştırmacılar için de iştah kabartan bir coğrafya. İş birlikleriyle Hollanda, İngiltere, İspanya’dan deneyimli halkacı, kuş gözlemcileri gönüllü olarak ekibe dahil olacak. Yaklaşık 2,5 aylık ilkbahar döneminde çok daha fazla türe ulaşmayı hedefliyoruz. Önemli göç yolu üzerinde bulunan Kıbrıs’ta böyle bir çalışmanın yapılmasını çok istiyorlardı. Bilimsel veriler elde etmeyi hedefliyoruz. İstasyonda halkalama çalışmalarının yanı sıra, çocukların doğa eğitimi almasını planlıyoruz" dedi.

        ‘KIBRIS İÇİN BÜYÜK BİR EKSİKTİ’

        Asıl misyonlarının Kıbrıs’ın yaban hayatını korumak olduğunu söyleyen projenin yöneticisi Mustafa Güray Bukan, “Proje sayılarımız çok arttı. Bunlar içerisinde bilimsel araştırma ve koruma projeleri de yer alıyor. Halkalama istasyonu Kıbrıs için büyük bir eksikti ve bizim hayalimizdi. Çalışmalara yeni başladık ve devam ediyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        Şam yolunda uzun kuyruklar oluştu
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Kabine Suriye gündemiyle toplanıyor
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        Toprak altında kaldığı değerlendirilen araç aranıyor
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Eşini öldürüp kaçmıştı! Cani, oğlunu da katletti!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması

        Benzer Haberler

        'Sahte alkol cezaları caydırıcı olmalı'
        'Sahte alkol cezaları caydırıcı olmalı'
        Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası sona erdi
        Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası sona erdi
        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası sona erdi
        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası sona erdi
        Antalya'da develer güreştirildi
        Antalya'da develer güreştirildi
        Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Avrupa Kros Şampiyonası
        Avrupa Kros Şampiyonası