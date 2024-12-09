KKTC'nin ilk kuş halkalama istasyonu açıldı

KUŞLARIN göç yolları üzerinde önemli konuma sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk kuş halkalama istasyonu açıldı. İlk etapta 150 kuş türünün halkalanmasının planlandığı istasyon, göç eden kuşların davranışları ve göç yollarını belirleyecek.

Her yıl göç eden binlerce kuşun rotasında yer alan KKTC’nin ilk kuş halkalama istasyonu kuruldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kuş Araştırmaları ve Çevre Eğitimi Derneği ile KKTC'deki Taşkent Doğa Parkı arasında geçen aylarda imzalanan protokol sonrası kurulan ‘Karpaz Kuş Halkalama İstasyonu’ faaliyetlerine başladı. Protokolü imzalayan 3 kurumdan uzmanların yer aldığı ekip, kısa sürede 32 farklı türden 1000 kuşun halkalama çalışmasını yaptı.

Kuşların Doğu Avrupa göç yolları içerisinde önemli konuma sahip olan KKTC'de kurulan istasyon sayesinde göç yolları, sağlık durumları ve davranışları detaylı gözlemlenecek. Halkalama işlemlerine yeni başlanan istasyonda ilkbahar döneminde yurt dışından gelecek gözlemciler sayesinde 150 kuş türünün halkalanması hedefleniyor. Aynı zamanda istasyonda çocuklara yönelik çevre ve doğa eğitimleri de verilecek.

‘ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK’ Kıbrıs’ın Doğu Avrupa göç yollarında önemli bir konaklama istasyonu olduğunu söyleyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Karaardıç, “Kıbrıs’ta böyle bir istasyonunun faaliyete geçmesi önemli bilgilerin elde edilmesinde rol oynayacak. Taşkent Doğa Parkı'nın bizlerle iletişime geçmesiyle bürokratik altyapıları tamamladık. Bu kapsamda kuş halkalamanın yanı sıra, farklı araştırmaların da yapılabilmesi amacıyla Taşkent Doğa Parkı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Kuş Araştırmaları ve Çevre Eğitimi Derneği arasında protokol imzalandı. Farklı bilimsel araştırma ve projeler de gerçekleştirilecek" dedi.

‘İLK ETAPTA 32 TÜR HALKALANDI’ 300 farklı kuş türünün Kıbrıs üzerinden göç ettiğini belirten Karaardıç, “Kıbrıs’ın her iki dönemde de yoğun ve önemli bir göç güzergahı olacağını düşünüyoruz. Sadece bu sonbaharda keşif amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmada, kısa sürede 32 farklı türden 1000 kuşa ulaştık. Daha güçlü bir saha ekibiyle çok daha fazla sayıya ve türe ulaşmayı hedefliyoruz. Geçmişte Kıbrıs’ta kapsamlı bir çalışma yapılmadığı için detaylı bilgilerimiz yok. Bu istasyonda daha çok küçük ötücü kuşlar üzerinde çalışma yapılması planlanıyor. Önümüzdeki süreçte 150 kuş türünün halkalanmasını planlıyoruz" diye konuştu.

‘BİLİMSEL VERİLER ELDE EDİLECEK’ İstasyonda yapılacak çalışmaların Kıbrıs’taki doğa koruma faaliyetlerinde önemli rol oynayacağını söyleyen Doç. Dr. Karaardıç, “Kıbrıs, diğer ülkelerdeki araştırmacılar için de iştah kabartan bir coğrafya. İş birlikleriyle Hollanda, İngiltere, İspanya’dan deneyimli halkacı, kuş gözlemcileri gönüllü olarak ekibe dahil olacak. Yaklaşık 2,5 aylık ilkbahar döneminde çok daha fazla türe ulaşmayı hedefliyoruz. Önemli göç yolu üzerinde bulunan Kıbrıs’ta böyle bir çalışmanın yapılmasını çok istiyorlardı. Bilimsel veriler elde etmeyi hedefliyoruz. İstasyonda halkalama çalışmalarının yanı sıra, çocukların doğa eğitimi almasını planlıyoruz" dedi.