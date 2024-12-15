Paris 2 batığına 110 Türk bayrağıyla dalış

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 107 yıl önce batırılan ve şu anda dünyanın en iyi 100 dalış noktasından biri haline gelen Paris 2 batığına Akdeniz Üniversitesi'nden öğrenciler dalış yaptı. Öğrenciler, geminin batırılırken isabet aldığı 110 top mermisine ithafen, batığın çevresine 110 Türk bayrağı astı.

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anma etkinlikleri Kemer ilçesinde devam ediyor. 13 Aralık 1917'de Antalya kıyılarını denizden top atışıyla döven Fransız gemisi Paris 2, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının 145 atışın 110'unun tam isabetle gemiye ulaşmasıyla batırıldı. Paris 2 şu anda yerli ve yabancı turistler için dünyanın en iyi 100 dalış noktasından biri olarak kabul ediliyor.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile birlikte Paris 2'ye dalış gerçekleştirdi. Öğrenciler yanlarında getirdikleri 110 Türk bayrağı ile birlikte Akdeniz'in mavi derinliklerine daldı. Paris 2'ye kısa sürede ulaşan topluluk, Türk bayraklarını açarak batığın burnundan güvertesine her yeri bayraklarla kapladı. Görüş mesafesi sınırlı olsa da Prof. Dr. Gökoğlu ve Sualtı Topluluğu üyesi öğrenciler, dalışı istedikleri gibi tamamladı ve 'Akdeniz'in Çanakkalesi' sloganıyla Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını andı.

GÖKOĞLU: 145 ATIŞTAN 110'U İSABET ETMİŞ Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalışla ilgili şunları ifade etti: "13 Aralık Paris batığının vuruluşunun 107'nci yılı. Üniversitede Edebiyat Fakültesi konferans salonunda burada yaşananlar hakkında bir etkinlik yaptık. Geçmişe ait gösterimler ve konuşmalar oldu. Bugün de Paris 2'ye dalış yaptık. Bu gemi batırılırken 145 adet atış yapılmış ve bu atışlardan 110'u isabet etmiş gemiye. Bu mükemmel bir şey. Bu Türk topçusunun ne kadar eğitimli ne kadar keskin nişancı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla duyarlı çocuklarımız 110 Türk bayrağı aldı ve bugün Paris 2'nin üzerine, ön güvertesine ve çevresine 110 bayrak çekildi. Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin atışlarına hitaben ve onları bu şekilde andılar."

'SAVAŞIN TÜM İZLERİ HALA DURUYOR' Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Furkan Erdem, Paris 2'ye ilk defa dalış yaptığını söyleyerek, “Daldığımda gördüğüm ilk şey, savaşın izlerinin hala taze olduğuydu. Düşman kuvvetlerinin buraya ne kadar kuvvetli bir şekilde geldiğini, Mustafa Ertuğrul Aker'in ve silah arkadaşlarının düşman kuvvetlerini savuşturmak için azim ve kararlılıkla nasıl savaştıklarının izlerini gördüm. Aşağıya indiğimde yüzlerce top izi hala duruyordu. Gemiyi neredeyse parçalayarak indirmişlerdi. Bunları görmek hem insana heyecan veriyor hem de maziyi anımsatıyor. Savaşı sanki yaşıyormuş gibi görebiliyordum" diye konuştu.