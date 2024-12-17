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        Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındı

        MARMARİS'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur (79), dün saat 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:57
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        Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındı
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        MARMARİS'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur (79), dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'da sevk edildiği özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi. Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındığı hastanede 2020 yılında oğlundan gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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