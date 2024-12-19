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        Dans ederek kafeye girene kahve ücretsiz

        ANTALYA'da kafe işleten Behice ve Bahri Kaya çifti, işletmeye dans ederek giren müşterilerine ücretsiz kahve ikram ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:26
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        Dans ederek kafeye girene kahve ücretsiz
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        ANTALYA'da kafe işleten Behice ve Bahri Kaya çifti, işletmeye dans ederek giren müşterilerine ücretsiz kahve ikram ediyor. Konsepti yurt dışından esinlendiklerini belirten Behice Kaya, “İnsanların mutlu olmasını istedik, mutluluk paylaştıkça çoğalır" dedi.

        Antalya'da yaşayan Behice ve Bahri Kaya çifti, 35 yıldır hizmet sektöründe çalışıyor. Konyaaltı ilçesinde kafe işleten çift, yurt dışında gittikleri bir kafede 'dans et kahveni kap' konseptinin uygulandığını gördü. Çift, kendi işletmelerinde de aynı uygulamayı başlattı.

        Yoğun talep gördüklerini belirten Behice Kaya, “Yurt dışında eşimle tatil yaparken bir kafede bu uygulamaya rastladık. Çok güzel bir enerji aldık. Yurt dışındaki yorgunluğumuz dans edince yok oldu. Türkiye'de bunu yapan bir işletme olmadığını fark ettik. Hemen bir çalışma yaparak konseptimizi değiştirdik. 'Dans et kahveni kap' sloganıyla yola çıktık. Müşterilerimiz dans ettiği takdirde istediği kahveyi ücretsiz içebiliyor. İnsanların mutlu olmasını istedik, mutluluk paylaştıkça çoğalır. İnsanlar girişi ve sonucu hiçbir zaman unutmaz. İşletmemize mutlulukla girsinler. Müşteriler dans ederek geldiğinde biz de müziği sesini yükseltiyoruz. Enerjileri daha da artıyor. Sonra inanılmaz keyifli kareler ortaya çıkıyor" dedi.

        ‘MİSYONUMUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ'

        Müşteri memnuniyetine önem verdiklerini söyleyen Bahri Kaya ise “Bu projemiz çok başarılı oldu. Bundan sonra daha farklı projelerle yine ön plana çıkmayı düşünüyoruz. Bu proje eşimin fikriydi. Harika geri dönüşler aldık. Gelen misafirlerimizi mutlu etmek bize de mutluluk veriyor. Bizim misyonumuz müşteri memnuniyetini hep ön planda tutmak" ifadelerini kullandı.

        İşletmeye dans ederek gelen müşteri Tuğba Uçar, “İçeriği çok beğendim. Bence kaliteli bir içerik olmuş. Hiçbir mekanda görmediğimiz eğlenceli bir uygulama. İnsanlar mutluluğunu böyle belli etmeli" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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