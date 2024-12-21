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        Antalya'da sağanak; göle dönen yollarda mahsur kaldılar (4)

        VALİŞAHİN: HASAR TESPİT ÇALIŞMASINA BAŞLANACAKAntalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısının ardından sel ve taşkınların yaşandığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:53 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:55
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        Antalya'da sağanak; göle dönen yollarda mahsur kaldılar (4)
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        VALİŞAHİN: HASAR TESPİT ÇALIŞMASINA BAŞLANACAK

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu yağış uyarısının ardından sel ve taşkınların yaşandığı Manavgat’ta incelemelerde bulundu. Vali Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamlığı’nda kurum temsilcileriyle Afetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Vali Şahin, AFAD, DSİ, Karayolları, itfaiye, emniyet, jandarma ve ilgili tüm kurumların sahada olduğunu ifade ederek, yağışlardan mağdur olan vatandaşlar için günün aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin su basan mesken ve iş yerlerinde temizlik ve zarar tespit çalışmalarına başlayacağını söyledi. Vali Hulusi Şahin, su taşkınlarından zarar gören vatandaşlara Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın maddi destek sağlayacağını belirtti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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