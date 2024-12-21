Antalya'da sağanak; göle dönen yollarda mahsur kaldılar (5)

MAHSURKALANLAR KURTARILDI

Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekiplerince ihbarlara müdahale edildi. Saat 17.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar neticesinde; Manavgat’ın Sarılar, Hatipler, Milli Egemenlik, Side, Kavaklı, Ilıca, Mimar Sinan, Aydın Evler, Yayla, Kasaplar, Aşağı Pazarcı, Şelale, Örnek, Yukarı Hisar, Emek, Ulukapı, Sorgun, Yukarı Pazarcı, Çeltikci, Aşağıışıklar, Salkım Evler, Sanayi, Karaöz mahallelerinde yaşanan olumsuzluklara itfaiye ekipleri müdahale etti.