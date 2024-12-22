Antalya yeni yıla hazır

ANTALYA, yeni yıl hazırlıkları kapsamında kent genelinde renkli bir atmosfere büründü. Kent merkezinin farklı bölgelerinde yapılan yılbaşı temalı süslemeler, kent sakinlerine ve ziyaretçilere fotoğraf çekme alanı oluşturdu.

Turizmin önemli merkezlerinden Antalya’da özellikle alışveriş merkezleri ve oteller, yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı. Şehir merkezindeki büyük alışveriş merkezleri ve meydanlar, rengarenk süslemeleri, dikkat çekici dekorasyonlarıyla ön plana çıkıyor. Noel ağaçları, binlerce LED ışık ve yılbaşı temalı figürlerle zenginleştirilen bu alanlar, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Ren geyikleri, renkli yılbaşı topları ve Noel Baba figürleri gibi detaylarla yılbaşı ruhu kentin dört bir yanında hissediliyor.