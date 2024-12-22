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        Antalya yeni yıla hazır

        ANTALYA, yeni yıl hazırlıkları kapsamında kent genelinde renkli bir atmosfere büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:45
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        Antalya yeni yıla hazır
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        ANTALYA, yeni yıl hazırlıkları kapsamında kent genelinde renkli bir atmosfere büründü. Kent merkezinin farklı bölgelerinde yapılan yılbaşı temalı süslemeler, kent sakinlerine ve ziyaretçilere fotoğraf çekme alanı oluşturdu.

        Turizmin önemli merkezlerinden Antalya’da özellikle alışveriş merkezleri ve oteller, yılbaşı için hazırlıklarını tamamladı. Şehir merkezindeki büyük alışveriş merkezleri ve meydanlar, rengarenk süslemeleri, dikkat çekici dekorasyonlarıyla ön plana çıkıyor. Noel ağaçları, binlerce LED ışık ve yılbaşı temalı figürlerle zenginleştirilen bu alanlar, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Ren geyikleri, renkli yılbaşı topları ve Noel Baba figürleri gibi detaylarla yılbaşı ruhu kentin dört bir yanında hissediliyor.

        FOTOĞRAF ÇEKME ALANI HALİNE GELDİ

        Alışveriş merkezlerinde ve meydanlarda yer alan yılbaşı temalı dekoratif unsurlar, şehrin yeni yıl ruhunu yansıtmasıyla beraber ziyaretçilerin fotoğraf çekim noktaları haline geldi. Hem kent sakinleri hem de turistler için renkli görüntülere sahne olan yeni yıl temalı alanlar, her yaştan insana hitap ediyor. Kentin ticari alanları ve sosyal noktalarında yer alan ışıklı ve renkli atmosfer, yeni yıl coşkusunu yansıtıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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