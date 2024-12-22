Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sel sonrası Manavgat'ta hayat normale dönüyor

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sel sonrası Manavgat'ta hayat normale dönüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya başlandı. Zarar gören evlerdeki eşyalar jandarma ve AFAD ekipleri tarafından boşaltıldı, belediye ve AFAD gönülleri temizlik çalışması yaptı.

        Manavgat ilçesinde dün saat 13.00’te başlayıp, 18.00’e kadar etkili olan, metrekareye 106 metreküp yağışın düştüğü yağmurda su baskınları yaşandı, birçok mahallede ev ve iş yerleri zarar gördü. 2 kişinin yaralandığı su baskınlarında evleri zarar görenler, geceyi ilçedeki otellerde misafir olarak geçirdi.

        Su baskınları sonrası ilçede sabah erken saatlerde temizlik çalışması başlatıldı. Su baskınlarından en büyük zararı gören Side Mahallesi'nde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evlerdeki eşyalar dışarı çıkartıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, baskın yaşanan evlerdeki suyu vidanjörle çekerken, AFAD gönüllüleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve maliye ekipleri, zarar gören vatandaşların zararının tazmini için inceleme başlattı.

        Side Mahallesi Muhtarı Osman Tüter, mahallede zararın giderilmesi için çalışmaların başladığını kaydederek, “Jandarma ve AFAD tarafından mahallemizde temizlik çalışması yapılıyor. Mahallemizde 40'a yakın ev selden zarar gördü. 300 kişi etkilendi" dedi.

        Evini su basan mahalleli Abdurrahman Güzel, her 10 yılda 1 su baskını yaşandığını anlatarak, “Biz bunu 2015 yılında da yaşadık. Bizim sıkıntımız altyapı, dereler. Bunlar yapılmadığı sürece burası yine aynı olacak. Her 9-10 senede bu tekrarlanıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"

        Benzer Haberler

        Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yapay zeka etkin rol üstlenecek...
        Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yapay zeka etkin rol üstlenecek...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iş dünyasına "ABD" çağrısı:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iş dünyasına "ABD" çağrısı:
        Manavgat'taki kuvvetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı
        Manavgat'taki kuvvetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları başladı
        Türkiye'nin nar üretiminin yüzde 21'i Antalya'dan
        Türkiye'nin nar üretiminin yüzde 21'i Antalya'dan
        Antalya yeni yıla hazır
        Antalya yeni yıla hazır
        GÜNCELLEME - Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü, 4 kişi yaşamını yi...
        GÜNCELLEME - Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü, 4 kişi yaşamını yi...