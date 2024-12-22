Sel sonrası Manavgat'ta hayat normale dönüyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya başlandı. Zarar gören evlerdeki eşyalar jandarma ve AFAD ekipleri tarafından boşaltıldı, belediye ve AFAD gönülleri temizlik çalışması yaptı.

Manavgat ilçesinde dün saat 13.00’te başlayıp, 18.00’e kadar etkili olan, metrekareye 106 metreküp yağışın düştüğü yağmurda su baskınları yaşandı, birçok mahallede ev ve iş yerleri zarar gördü. 2 kişinin yaralandığı su baskınlarında evleri zarar görenler, geceyi ilçedeki otellerde misafir olarak geçirdi.

Su baskınları sonrası ilçede sabah erken saatlerde temizlik çalışması başlatıldı. Su baskınlarından en büyük zararı gören Side Mahallesi'nde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evlerdeki eşyalar dışarı çıkartıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, baskın yaşanan evlerdeki suyu vidanjörle çekerken, AFAD gönüllüleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve maliye ekipleri, zarar gören vatandaşların zararının tazmini için inceleme başlattı.