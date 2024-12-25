Antalya'da sağanak; şimşekler gökyüzünü aydınlattı (4)
MAHSURKALAN 3 KİŞİ KURTARILDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı yağış nedeniyle taşan Manavgat Irmağı'nın kenarında bulunan ev ve iş yerleri su altında kalırken, 3 kişi evlerinde mahsur kaldı.
MAHSURKALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı yağış nedeniyle taşan Manavgat Irmağı’nın kenarında bulunan ev ve iş yerleri su altında kalırken, 3 kişi evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makinesiyle evlerin olduğu bölgeye ulaşan ekipler 3 kişinin yanı sıra 2 köpeği de kurtardı. Diğer yandan Manavgat'ın en önemli turistik merkezlerinden olan Manavgat Şelalesi de aşırı yağış nedeniyle taştı. Şelalede bulunan tesisler su altında kalırken, tesis çalışanları malzeme ve eşyaları suyun ulaşmadığı yere taşıdı.
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