        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi itfaiyeyi harekete geçirdi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerde mahsur kaldığı sanılan kedi, kendiliğinden ekiplerin yanına geldi.

        Giriş: 24.02.2026 - 15:28
        Kışla Mahallesi Kadınyarı Kanyonu'nun denize bakan falezler bölümünde bir kedinin uzun süredir beklediğini gören çevredekiler yetkililerden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi, falezlerde yer alan kediye ulaşamayınca itfaiye ekipleri bölgeye inmeye çalıştı.

        İtfaiye erleri, kanyonun çevresindeki korkuluklardan zorlu bölgeye inmeye çalıştığı sırada falezlerdeki kedi yürüyerek ekiplerin yanına geldi.

        Kedinin, bölgeden ayrılan itfaiye ekiplerinin peşinden gitmesi de gülümsetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

