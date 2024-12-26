Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tutuklu sanık: Yaralamayı kabul ediyor, cinayeti etmiyorum

        ANTALYA'da küfürleşme sonrası Abdullah Çabuk'u öldürdüğü, Hamit K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tutuklu sanık: Yaralamayı kabul ediyor, cinayeti etmiyorum
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da küfürleşme sonrası Abdullah Çabuk'u öldürdüğü, Hamit K.'yi yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Deniz Teker (30), "Abdullah beni boynumdan tutmuştu. Kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak Abdullah'a isabet etti. Yere düşen bıçağı alarak Hamit'i kolundan yaraladım. Abdullah Çabuk'u ben bıçaklamadım" dedi.

        Olay, 11 Eylül'de Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz Teker, Abdullah Çabuk, H.D, S.T ve Hamit K., Masa Dağı mevkisinde araçta içki içtikten sonra evlerine gitmeye karar verdi. Bir süre sonra ayrılan gruptakiler, küfürleşme iddiasıyla Deniz Teker'in evinin önünde buluştu. Taraflar arasındaki tartışma sonrasında Deniz Teker, Hamit K.'yi kolundan, iddiaya göre Abdullah Çabuk'u ise göğsünden bıçakladı. Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada tedaviye alınan Abdullah Çabuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Deniz Teker, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' suçuyla yargılanan Teker, Antalya 5.’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Deniz Teker savunmasında, komşusu H.D. ile birlikte Masa Dağına çıkarak alkol aldıklarını, Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K.'nın sonradan yanlarına geldiğini, sohbet esnasında Hamit K.'nın kendisine küfrettiğini, komşusuyla ayrılarak evlerinin önüne gittiğini söyledi.

        'ABDULLAH ÇABUK'U BEN ÖLDÜRMEDİM'

        Deniz Teker, "Komşuma, Hamit K.'nın bana küfrettiğini söyledim. Telefonla aradık, Abdullah Çabuk, S.T. ve Hamit K. yanımıza geldi. Bana ayıp ettiklerini söyledim. Hamit K. omzumu tuttu. Abdullah Çabuk ise 'Senin hayatını kaydırırım' diye tehdit etti. Hamit ve Abdullah sinkaflı küfretti. Hamit'in ön şoför koltuğunun oradan bıçak aldığını gördüm. Bu esnada Abdullah beni boynumdan tutmuştu. Ben kendimi yana çekince Hamit'in elindeki bıçak Abdullah'a isabet etti. Hamit K.'ye yumruk atıp yere düşürdüm. Bıçağı yerden aldım. Hamit K. yerden kalkmıştı. Elimdeki bıçakla Hamit'i kolundan yaraladım. Daha sonra Hamit, S.T. ve Abdullah araca binip gitti. Abdullah Çabuk'u bıçaklamadım. 'Kasten yaralama' suçunu kabul ediyorum, 'Kasten öldürme' suçunu kabul etmiyorum" dedi.

        'DENİZ BIÇAKLA CAMDAN KOLUMA VURDU'

        Hamit K. ise “4 saat oturduk. Sonra Deniz'le H.D. yanımızdan ayrıldı. H.D. beni arayıp, 'Deniz'e küfretmişsin' dedi. Ben de 'Sen de yanımızdaydın, küfretmedim' dedim. Sonra yanlarına gittik. Aramızda anlaştık. Ben araca geçtim, şoför koltuğuna oturdum. Birden Deniz açık camdan bıçakla koluma vurdu. Bunu Abdullah gördü ve araçtan inerek Deniz'e yaklaştı. Sonra Deniz, Abdullah'ı göğsünden bıçakladı" dedi.

        Mahkeme heyeti eksik hususların tamamlanmasına, olaya ilişkin yeni tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'

        Benzer Haberler

        Antalya'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor
        Antalya'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor
        2024'ü rekorla kapatacak Antalya'da kış sezonu da hareketli olacak
        2024'ü rekorla kapatacak Antalya'da kış sezonu da hareketli olacak
        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Alex'li Antalyaspor'u ilk yarıda iç saha maçları ayakta tuttu
        Alex'li Antalyaspor'u ilk yarıda iç saha maçları ayakta tuttu
        Antalya-Konya kara yolunda tır ve kamyonların geçişine izin verilmeye başla...
        Antalya-Konya kara yolunda tır ve kamyonların geçişine izin verilmeye başla...
        Muratpaşa Belediyesi squash takımı sporcuları İstanbul'dan başarılarla dönd...
        Muratpaşa Belediyesi squash takımı sporcuları İstanbul'dan başarılarla dönd...