Falezlerden denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor (3)

ARAMAÇALIŞMALARI YARIN DEVAM EDECEK

Antalya'da dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlerden denize düşen otomobilde olduğu değerlendirilen Engin Ş.'yi arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle sonlandırıldı. Sabah erken saatlerden itibaren yapılan çalışmalara AFAD, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri katıldı. Ekipler, su görüşünün yetersiz olması nedeniyle aracın yerini tespit etmek için mıknatısla arama çalışması yaparken, ilerleyen saatlerde ses dalgalarını kullanarak bir cismin boyut, uzaklık ve diğer verilerini saptamaya yarayan (Sound Navigation and Ranging) Sonar cihazını da kullandı. Arama çalışmalarında Sonar cihazı olan bir balıkçı teknesinden de yararlanıldı. Havanın kararmasıyla ekiplerin çalışması saat 18.10 itibariyle sona ererken, yarın erken saatlerde yine arama yapılacağı belirtildi.