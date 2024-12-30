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        Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı

        ANTALYA'da Serhan Kaynar (52), bir süre önce evinin kapısına tiner döküp ateşe verdiği komşusu Tezcan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:30
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        Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı
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        ANTALYA'da Serhan Kaynar (52), bir süre önce evinin kapısına tiner döküp ateşe verdiği komşusu Tezcan K.'yi (36), bu kez 2 metre uzunluğundaki elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı. Tezcan K., “'Seni öldüreceğim' diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu" dedi.

        Varlık Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nın evinin kapısını, 7 Ekim'de tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        2 METRE TAHTAYA ELEKTRİKLİ DÜZENEK

        2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık'ta 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayarak komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı. Tezcan K.'nin eve geliş saatini öğrenmek isteyen Kaynar, apartman yöneticisini arayarak 'Üst kattan çok ses geliyor, arayıp uyarır mısınız?' dedi. Yöneticinin aradığı Tezcan K., 'Evde değilim, 1 saat kadar sonra evde olacağım, gürültü yapma şansım yok' diyerek telefonu kapattı. Apartman yöneticisi de Serhan Kaynar'ı arayarak Tezcan K.'nin evde olmadığını, 1 saat sonra geleceğini söyledi. Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K. evine çıkarken bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar, hazırladığı elektrikli düzenekle saldırdı. Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı. Tezcan K.'nın çığlıkları üzerine komşuları yardımına yetişti. Serhan Kaynar ise dairesine kaçtı. Çağırılan polis ekibi, Serhan Kaynar'ı gözaltına aldı.

        'KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM'

        Ekipler tarafından polis merkezine götürülen Serhan Kaynar, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Serhan Kaynar ifadesinde, “Üst komşumu daha önceden tanımıyordum. 2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim. Param olmadığı için topladığım kablolarla düzenek kurdum. Kabloları bağladığım tahtanın ucuna çivi çaktım. Diğer ucunu da prize takarak, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüm. Binaya girince hazırladığım tahtayı kadının göğüs kısmına vurdum. Bağırınca apartman sakinlerinin beni linç edeceğini düşündüğüm için içeriye girdim ve polisi bekledim" dedi.

        'DÜZENEKLE KALBİMİ HEDEF ALDI'

        Alt komşusu Serhan Kaynar tarafından defalarca saldırıya uğradığını belirten Tezcan K., “Alt komşum Serhan Kaynar ile daha önce de sorun yaşadık. Kapımın önüne tiner döküp yangın çıkardı, kapımı kırdı. Sürekli bağırıp çağırıyordu. Akşam işten çıktım, eve geldim. Tam kapısının önünden geçerken kapıyı birden açtı. 2 metre uzunluğunda kalın bir tahtaya kablolar sarmış. Ucuna da iki çivi çakarak, elektrikli bir düzenek hazırlamış. 'Seni öldüreceğim' diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu. Bağırarak kaçtım. Ben bağırınca komşularımız hemen dışarı çıktı. Sonra KADES uygulamasına bastım, ekipler geldi. Karakolda suçunu itiraf etmiş" diye konuştu.

        'KAÇMASAYDIM ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLAR OLABİLİRDİ'

        Serhan Kaynar'dan şikayetçi olan Tezcan K., “Çok rahatsızım ve korkuyorum. Kızım ve yeğenimle yaşıyoruz. Bizim gürültü yaptığımızı düşünüyor ama ben zaten işteydim. Gürültü yapmadık. Şahıs 4'üncü katta, ben 5'inci katta oturuyorum. Eve çıkarken kapıyı açıp saldırdı. Sürekli bağırıyor, küfrediyor. Bütün apartman bu durumdan rahatsız. Apartman sakinleri olarak, şikayet ettik. Yalnız yaşayan bir kadın olduğum için de gücü bana yetiyor diye rahat rahat saldırıyor. Adam elektrikli düzenek kurmuş. Oturmuş bunun üstüne çalışmış. Kaçmasaydım çok tehlikeli sonuçlar olabilirdi. Çocuklarım da var" ifadelerini kullandı.

        TUTUKLANDI

        Serhan Kaynar polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Serhan Kaynar, buradaki ifadesinde, daha önceki ifadesinin geçerli olduğunu belirtti. Kaynar, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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