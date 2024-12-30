Burdur'da antik kentler beyaza büründü

BURDUR’da geçen haftaki yağışlarda beyaz örtüyle kaplanan Kibyra ve Sagalassos antik kentlerinde güzel görüntüler oluştu.

Batı Akdeniz'de geçen hafta etkili olan kar yağışında Burdur'da Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti ile Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti, beyaz örtüyle kaplandı. Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı, Sagalassos Antik Kenti Kazı Koordinatörü olarak görev yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, havaların soğuması sebebiyle her iki antik kentte 2024 yılı kazı sezonunun sona erdiğini açıkladı.

Kar yağışıyla iki antik kentte çok güzel görüntüler oluştuğunu belirten Prof. Dr. Özüdoğru, iki kentte de koruma çalışmaları kapsamında kontrolleri yaptıklarını anlattı. Kar yağışı sonrası Kibyra ve Sagalassos'un beyaz örtüyle kaplandığını dile getiren Prof. Dr. Özüdoğru, iki antik kentte kar yağışıyla oluşan görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaştı.