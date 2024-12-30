Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Burdur'da antik kentler beyaza büründü

        BURDUR'da geçen haftaki yağışlarda beyaz örtüyle kaplanan Kibyra ve Sagalassos antik kentlerinde güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da antik kentler beyaza büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR’da geçen haftaki yağışlarda beyaz örtüyle kaplanan Kibyra ve Sagalassos antik kentlerinde güzel görüntüler oluştu.

        Batı Akdeniz'de geçen hafta etkili olan kar yağışında Burdur'da Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti ile Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti, beyaz örtüyle kaplandı. Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı, Sagalassos Antik Kenti Kazı Koordinatörü olarak görev yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, havaların soğuması sebebiyle her iki antik kentte 2024 yılı kazı sezonunun sona erdiğini açıkladı.

        Kar yağışıyla iki antik kentte çok güzel görüntüler oluştuğunu belirten Prof. Dr. Özüdoğru, iki kentte de koruma çalışmaları kapsamında kontrolleri yaptıklarını anlattı. Kar yağışı sonrası Kibyra ve Sagalassos'un beyaz örtüyle kaplandığını dile getiren Prof. Dr. Özüdoğru, iki antik kentte kar yağışıyla oluşan görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Bu yıl nisan ayında başlayan kazılar sonrası, yayın ve raporlama gibi diğer çalışmaları devam ettirdiklerini de aktaran Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, 2025 yılında havaların uygun olması halinde mart veya nisan ayının başı gibi yeni kazı sezonunun açılacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Yılmaz: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı
        Yılmaz: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmalı
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı

        Benzer Haberler

        Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye ça...
        Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye ça...
        Kayak merkezleri yılbaşında yüzde 100 dolu
        Kayak merkezleri yılbaşında yüzde 100 dolu
        Antalya'da taraftar lokaline yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tu...
        Antalya'da taraftar lokaline yapılan silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tu...
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Yeni Yıl Konseri" verecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Yeni Yıl Konseri" verecek