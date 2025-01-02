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        Devrilen traktördeki 2 kardeş öldü

        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktördeki Sadrettin Karakuş (14) ile kardeşi Fatma Karakuş (8), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:45
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        Devrilen traktördeki 2 kardeş öldü
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        ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde şarampole devrilen traktördeki Sadrettin Karakuş (14) ile kardeşi Fatma Karakuş (8), hayatını kaybetti.

        Dereköy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında iddiaya göre; Sadrettin Karakuş'un kullandığı traktör, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sadrettin Karakuş ile kardeşi Fatma Karakuş, traktörün altında kaldı. İhbarla olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin traktörün altından çıkardığı Sadrettin ve Fatma Karakuş kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından iki kardeşin cansız bedenleri morga konuldu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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