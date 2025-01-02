Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ölen İranlı 3 kardeşin cenazeleri, 50 gün sonra alındı

        ANTALYA'da evde ölü bulunan İranlı kardeşler Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian'ın (33) cenazeleri, 50 gün sonra yakınları tarafından morgdan alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ölen İranlı 3 kardeşin cenazeleri, 50 gün sonra alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da evde ölü bulunan İranlı kardeşler Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian'ın (33) cenazeleri, 50 gün sonra yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazeleri taşımak için maske takıp morga giren ekipler, ara ara dışarı çıkıp hava aldı.

        Olay, geçen yıl 13 Kasım'da, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İran'da yaşayan Mohammedreza Yasovalian, Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian kardeşler, çalışıp borçlarını kapatabilmek için Antalya'ya geldi. Sitede 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan 3 kardeş, borsadan da yatırım yaptı. İran'daki aileleriyle son olarak 28 Ekim'de görüşen Yasovalian kardeşlere, yakınları 1 Kasım'dan sonra ulaşamadı. 13 gün 3 kardeşe ulaşamayan yakınları, Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Esedi'den yardım istedi. Esedi, önce eve gidip Yasovalian kardeşlerin dairesinin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Esedi polis merkezine gidip, durumu anlattı.

        BORSADA PARA KAYBETMİŞLER

        Adrese sevk edilen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla girdikleri dairede, Yasovalian kardeşleri, aynı odada, kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camlar bantlanmış, odanın ortasında yanmış kömür düzeneğiyle buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bulunduğu daireye girerken, maske ve koruyucu kıyafetler giydi. Evde yapılan incelemede, kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça not bulundu. İntihar ettikleri değerlendirilen Yasovalian kardeşlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Yasovalian kardeşlerin yakınları, 50 gün sonra cenazeleri almak için Antalya'ya geldi. Üzgün oldukları görülen yakınları, İranlı kardeşlerin cenazelerini morgdan teslim aldı. Cenazelerin İran'a götürülmeyeceği, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Diğer yandan cenazeleri, morgdan araca koyan görevliler de maske takarak çalıştı ve zaman zaman da dışarı çıkıp hava aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Havada cezalar güncellendi
        Havada cezalar güncellendi

        Benzer Haberler

        Antalya'da evde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi yakınlarına teslim e...
        Antalya'da evde ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazesi yakınlarına teslim e...
        Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu
        Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu
        Antalya'da 235 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Antalya'da 235 bin sentetik ecza ele geçirildi
        İşçiler teneke kovada yaktıkları ateşte ısınırken patlama oldu: o anlar kam...
        İşçiler teneke kovada yaktıkları ateşte ısınırken patlama oldu: o anlar kam...
        Elmalı'da üreticilere Antep fıstığı fidesi hibe edildi
        Elmalı'da üreticilere Antep fıstığı fidesi hibe edildi
        Alanya'da içinde ateş yakılan tenekenin patlaması paniğe neden oldu
        Alanya'da içinde ateş yakılan tenekenin patlaması paniğe neden oldu