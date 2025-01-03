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        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (3)

        SEVENLERİNDENHELALLİK ALINDIFerdi Tayfur'un vefatının ardından Antalya Valisi ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 00:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 00:40
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        Sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi (3)
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        SEVENLERİNDENHELALLİK ALINDI

        Ferdi Tayfur’un vefatının ardından Antalya Valisi ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Hastane önünde toplanan Tayfur’un sevenleri ise şarkılar söyleyerek sanatçıyı andı. Kalabalığın bulunduğu alana gelen bir minibüstekiler ise Ferdi Tayfur’un parçalarını açarak sevenlerine dinletti.

        YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Bu sırada Tayfur’un cenazesi hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü İlker Arslan da törene katılarak dua etti. Bu sırada Tayfur’un yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur’un yeğeni ise cenaze aracına bakarak ‘Dayıcım’ diye gözyaşı döktü.

        HASTANEDEN AÇIKLAMA

        Diğer yandan hastaneden yapılan açıklamada, Ferdi Tayfur’un 16 Aralık tarihinde askeri uçak ile hastaneye getirildiği, daha önce oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aynı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Ferdi Tayfur, dün öğle saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi ve doktorların çabasına rağmen bu akşam 19.38’de yaşamını yitirdi.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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