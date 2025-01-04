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        'Sokak hayvanlarına iyilik yapmak isterken kötülük yapmayalım'

        ANTALYAVeteriner Hekimler Odası Başkanı Tevfik Murat Karabayoğlu, kış aylarının gelmesi ile sokak hayvanlarına karşı artan bilinçsiz desteklerin çevre kirliliğine ve hayvanlarda olumsuz etkilere neden olabileceğini belirterek, "İyilik yapmak isterken kötülük yapmayalım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:40 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:45
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        'Sokak hayvanlarına iyilik yapmak isterken kötülük yapmayalım'
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        ANTALYAVeteriner Hekimler Odası Başkanı Tevfik Murat Karabayoğlu, kış aylarının gelmesi ile sokak hayvanlarına karşı artan bilinçsiz desteklerin çevre kirliliğine ve hayvanlarda olumsuz etkilere neden olabileceğini belirterek, "İyilik yapmak isterken kötülük yapmayalım" dedi.

        Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tevfik Murat Karabayoğlu, sokak hayvanlarının beslenme ve yaşam alanlarının nasıl olması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Karabayoğlu, Antalya'da şiddetli yağmurların sokak hayvanları için olumsuz koşullar oluşturduğunu söyledi. Sokak ayvanlar için küçük barınaklar yapılması, doğal beslenme alanları oluşturulması ve temiz su kaplarının düzenli konulmasının önemine değinen Karabayoğlu, hayvanlar için zararlı olabilecek tavuk kemikleri ve balık kılçıklarının çevreye bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu tarz yiyeceklerin hayvanlara iyilikten çok kötülük getirdiğini belirten Karabayoğlu, "Çöplerin yanına hayvanlar yesin, aç kalmasın diye koyulan artık kemikler, kılçıklar boğazlarına takılıyor ya da bağırsaklarını deliyor" diye konuştu.

        'TOPLU ALANLAR YARATMAMAYA DİKKAT ETMELİ'

        Bu hayvanlar için gelişigüzel mama bırakılmasının hem çevre kirliliğine hem de haşere ve kemirgenlerin çoğalmasına neden olduğunu söyleyen Karabayoğlu, "Mama ve su kaplarının düzenli takip edilmesi, uygun beslenme alanlarının oluşturulması daha etkili ve sağlıklı olacaktır" dedi. Kış aylarında yavru hayvanların daha hassas olduğunu aktaran Karabayoğlu, "Sonbaharda doğan yavrular, büyüme dönemlerinde soğuktan daha fazla etkileniyor. Onların ıslanmasını ve üşümesini engelleyecek tedbirler alınmalı, fakat barınma konusunda toplu alanlar yaratmamaya dikkat edilmeli. Bir aradaki hayvanlardan birinin hasta olması diğerlerini de etkiler. Bu nedenle toplu alanlarda hastalıkların yayılma riskine karşı dikkatli olunmalı" diye konuştu. İyi niyetle yapılan yardımların takip edilmesinin sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için önemli olduğunu belirten Karabayoğlu, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Karabayoğlu, "İyilik yapmak isterken kötülük yapmayalım" dedi.

        'BARINAKLARIN KAPASİTESİ YETERSİZ'

        Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin mevcut uygulamalarda ciddi sorunlara yol açtığını da aktaran Karabayoğlu, eski düzenlemede belediyelerin sokak hayvanlarını toplayarak kısırlaştırıp aşıladığını, ardından alındıkları yerlere geri bırakıldığını hatırlattı. Karabayoğlu, "Yeni düzenlemede hayvanların barınaklarda tutulması ve sahiplendirilmesi şart koşuluyor, ancak barınakların kapasitesi yetersiz. Her alınan hayvanın barınakta tutulması mümkün değil" dedi.

        'TOPYEKUN BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLMELİ'

        Sokak hayvanları popülasyonunun kontrol altına alınması için en etkili yöntemin kısırlaştırma ve yerine bırakma olduğunu belirten Karabayoğlu, kısırlaştırma operasyonu sayısının düşük kaldığını söyleyerek, "Bütün belediyelerin bu işe el atması, barınaklar inşa etmesi, veteriner hekim ve yardımcı personel istihdam etmesi gerekiyor. Bu çalışma topyekun bir kampanya olarak yürütülmeli" diye konuştu. Barınakların fiziki şartlarının yetersiz olduğunu belirten Karabayoğlu, bu durumun hem hayvanların sağlığını tehdit ettiğini hem de kamuoyunda barınaklara karşı olumsuz algı oluşturduğunu söyledi. Barınaklardan sahiplendirme oranının çok düşük olduğunu aktaran Karabayoğlu, "Barınaklardaki hayvanların yalnızca yüzde 3'ü sahiplendirilebiliyor. Bu oranla mevcut hayvanların sahiplendirilmesi ve yeni hayvanlar için yer açılması mümkün değil" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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