Alkollü sürücü, otomobiliyle park halindeki araçlara çarptı

ANTALYA'daotomobil, park halindeki 2 otomobil ile 1 motosiklete çarpıp, yan yattı. Otomobilden çıkartılan sürücü M.T.Z.'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1409 Sokak’ta meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden M.T.Z.'nin kullandığı 07 AHS 564 plakalı otomobil, önce park halindeki 06 ACK 291 plakalı otomobile ve 07 MCD 49 plakalı motosiklete çarptı ardından 07 ARH 564 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yan yatmış otomobilden çıkartılan M.T.Z., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Diğer yandan sürücü M.T.Z.'nin 2 promil alkollü olduğu belirlendi.

'KASİS İSTİYORUZ'

Feyzullah Hızal, "Evimin balkonunda oturuyordum. Bir ses duydum ve balkondan aşağıya indim. O anda da kazanın olduğunu gördüm. Araç park halindeki otomobillere çarpmış ve yan yatmış. Bu sokakta oturuyordum. Buraya mahalle olarak kasis istiyoruz. Kazanın ölümlü olmadığına dua etmek lazım. Buraya ne yapılabilir; bilmiyorum ama yetkililerden bir çare bekliyoruz" dedi. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırılırken, trafik ekipleri diğer araçlar için tutanak tuttu.