Antalyaspor - Eyüpspor: 1-4

62'nci dakikada orta sahadan Thiam'ın derinlemesine pasını kontrol eden Ampem, kaleciyi de geçerek topu boş kaleye gönderdi:1-4

48'inci dakikada Antalyaspor'da Van de Streek'in sağ ayağının dışıyla müthiş pasında ceza alanı içerisi penaltı noktasında topu kontrol eden Safuri'nin vuruşu kaleci Berke'nin bacak arasından ağlarla buluştu:1-3

41'inci dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine çevrilen topu penaltı noktasının arkasında kontrol eden Ahmed Kutucu'nun dönerek yaptığı vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti:0-3

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