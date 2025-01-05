Turizm izin belgeli 'kiralık konut' 1 yılda 22 bin oldu

OTELDE konaklamayı tercih etmeyenlerin, masrafını azaltmak isteyenlerin tatil anlayışındaki değişiklikle günlük ev kiralama yönteminin yaygınlaşması sonrası fiyat artışını önleme, emlak ve turizm sektöründe denetim sağlanması için 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanan 'Turizm Amaçlı Kiralanan İzin Belgeli Konut' sayısı 22 bin 939 oldu.

Tatil masrafını azaltmak isteyen tatilcilerin, lüks tesislerdeki her şey dahil sistem yerine günlük kiralık evleri tercih etmeye başlamasıyla günlük kiralanan ev sayısı arttı. Online ticaret platformlarıyla, dünya genelinde hizmet veren popüler uygulama üzerinden yayılan günlük ev kiralama furyası, Türkiye'de çok sayıda kişiye gelir kapısı oldu. Ev sahiplerinin yüksek kazanç beklentisiyle konutunu günlük kiraya vermesi, emlak sektörünü olumsuz etkiledi. Kira fiyatlarındaki artışın yanı sıra ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, konut stoku sıkıntısı sorunları oluştu. Emlakçıların kiralık ev arayanlara konut temin etmekte zorlandığı süreçte, 'ayakçı' diye tabir edilen yetkisiz kişiler, emlakçılık faaliyetine başladı.

İZİN BELGESİ OLMAYANA 1 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA Emlak sektöründeki sıkıntıların çözümüyle günübirlik kiralanan evlerin denetimi amacıyla 1 Ocak 2024'ten itibaren konutların turizm amaçlı kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Yasa ile 'Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi' bulunan ev sahipleri konutlarını yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle kiralayabilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenlerle her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira ceza verilecek.

İNTERNET ORTAMINDAKİ İLANLAR İNCELENİYOR Yasanın uygulanmaya başlamasıyla ilk yılında Türkiye genelinde 'Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgeli Konut' sayısı 22 bin 939 oldu. Valilik bünyesinde kolluk kuvvetleriyle bakanlık yetkililerinden oluşturulan ekip, izin belgesiz konutunu günübirlik kiralayanların belirlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belgelerini alan ev sahipleri konutuna asıp turizm faaliyetlerine başladı. Kolluk kuvvetlerine gelen şikayetle bakanlığa yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, online ticaret platformları ile dünya genelinde hizmet veren popüler uygulamalardaki ilanları da incelemeye başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, internet ortamındaki ilanları titizlikle inceleyip, izin belgesiz günübirlik kiralama yapanların tespiti için çalışma yürütüyor.