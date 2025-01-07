Dünyaya gelen oğluna 'Ferdi Tayfur' adını verdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaşayan Abdullah Savaş (40), hayranı olduğu merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adını, yeni doğan oğluna verdi. Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'ta ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Savaş, "Allah bana nasip etti ve üçüncü çocuğuma, hayranı olduğum, çok sevdiğim Ferdi Tayfur'un adını verdim" dedi.

Serik'te özel bir şirkette çalışan Abdullah Savaş, 10 yaşındayken sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla tanıştı. O günden sonra Ferdi Tayfur hayranı olan Abdullah Savaş, çocuklarından birine sanatçının adını vermek istedi. Şebnem Savaş ile evlendikten sonra biri erkek iki çocuğu dünyaya gelen Abdullah Savaş, ilk çocuğuna vefat eden kayınpederi, ikinci çocuğuna ise annesi ile kayınvalidesinin adını verdi. 25 Kasım'da üçüncü çocuğu dünyaya gelen Abdullah Savaş, oğluna Ferdi Tayfur ismini koydu.

'CENAZESİNDE YIKILDIM'

Oğlu Ferdi Tayfur Savaş henüz 1,5 aylıkken sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm haberini aldığını aktaran Abdullah Savaş, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Savaş, "Çocukluğumdan beri Ferdi Tayfur hayranıyım. Küçükken babam Ferdi Tayfur şarkılarını dinlerdi. Özellikle 'Huzurum Kalmadı' dinlediğim zamandan beri bende Ferdi Tayfur sevgisi başladı. Bu yaşıma kadar hiç bırakmadım. En son cenazesinde yıkıldım. Gençliğimde çok dua ettim, 'Evlenirsem ve oğlum olursa Ferdi Tayfur, kızım olursa da Necla Nazır isimlerini koyacağım' dedim. Evlendim ilk çocuğum oldu o zaman oğluma Ferdi Tayfur ismini verecektim, kayınbabam vefat ettiği için onun ismini verdim. Sonra kızım oldu ona da annem ve kaynanamın ismini verdim. Allah bana nasip etti ve üçüncü çocuğuma, hayranı olduğum, çok sevdiğim Ferdi Tayfur'un adını verdim. Onun şarkıları benim gençliğimi anlatıyor. Onun gibi sanatçı gelmez. Oğlum 25 Kasım'da dünyaya geldi, Ferdi baba ise 15 Kasım'da dünyaya gelmiş. Aynı ayda dünyaya geldiler. Mekanı cennet olsun" dedi.