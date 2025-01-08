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        Lösemiyi yenen Hazal, hasta çocukların 'prenses' ablası oldu

        ANTALYA'da yaşayan Hazal Subaşı (15), lösemiyi yendikten sonra çocuk hastalara umut olabilmek için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bünyesinde gönüllü faaliyetlere katılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:50
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        Lösemiyi yenen Hazal, hasta çocukların 'prenses' ablası oldu
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        ANTALYA'da yaşayan Hazal Subaşı (15), lösemiyi yendikten sonra çocuk hastalara umut olabilmek için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bünyesinde gönüllü faaliyetlere katılıyor. Moral etkinliklerine katılan Subaşı, "Etkinliklerde prenses kostümü giyiyorum. İyileştiklerinde onların da benim gibi prenses olabileceğini söylüyorum" dedi.

        Hazal Subaşı, 2021 yılında Adıyaman'da 6'ncı sınıfa giderken lösemiye yakalandı. Covid pandemisi nedeniyle sıkı tedbir altında tedavisi devam eden Subaşı, aynı yılın aralık ayına kadar yoğun tedavi gördü. 2022 yılında iyileşme sürecinde olan Subaşı, 2023 yılında meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından ailesi ile Adıyaman'dan Antalya'ya taşındı. Subaşı, lösemiyi yendikten sonra çocuk hastalara umut olabilmek için LÖSEV bünyesinde gönüllü faaliyetlere katılmaya başladı.

        'MORAL VE MOTİVASYONUM YÜKSEKTİ'

        Tedavi sürecinde moral ve motivasyonunu hep yüksek tuttuğunu anlatan Subaşı, "Hastalığım Covid dönemine denk geldiği için kimseyle görüşemiyordum. Tedavi sürecinde moral ve motivasyonum yüksekti. Ama iyileşemesem diye çok düşünüyordum. Bu da ister istemez etkiliyordu. 2022'nin başında LÖSEV ile tanıştım. Fakat tedavi sürecinde olduğum için etkinliklere katılamadım. 2023 yılında meydana gelen depremin ardından Antalya'ya taşındık. Tüm çevrem ve arkadaşlarım orada kaldığı için üzgündüm. Antalya'da kimseyi tanımıyordum. Ama ailem hep yanımdaydı. Hastalık sürecini de onların desteğiyle atlattım" dedi.

        'ONLARA BU SÜRECİN GEÇİCİ OLDUĞUNU ANLATIYORUM'

        Lösemili çocuklar için düzenlenen etkinliklerde destek olduğunu belirten Hazal Subaşı, "Antalya'ya geldikten sonra LÖSEV bünyesinde birçok etkinliğe katıldım. Artık iyileşmiş bir genç olarak aynı süreçten geçen kardeşlerimize destek oluyorum. Onlara bu sürecin geçici olduğunu ve iyileşeceklerini anlatıyorum. Etkinliklerde prenses kostümü giyiyorum. İyileştiklerinde onların da benim gibi prenses olabileceğini söylüyorum. Mutlu oluyorlar. LÖSEV hayatıma girdiğinden beri hayat akışım hızlandı. Hafta sonu ve okulumdan fırsat bulduğum zamanlarda hep LÖSEV ailesiyleyim. Eğer LÖSEV olmasaydı, hayatım bu kadar neşeli olmazdı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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