Yıpranan bayrağı değiştirmek için gittiği dağda ölü bulundu (2)

ÖLÜBULUNDU

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Kızlar Sivrisi zirvesindeki Türk bayrağını değiştirmek amacıyla yola çıkıp, kendisinden haber alınamayan Fehmi Efe, jandarmanın havadan ve karadan yaptığı çalışma sonucu ölü bulundu. Isparta Arena Dağcılık Kulübü Başkanı Sinan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fehmi Efe, Türk bayrağını zirvelere taşıyan, dağların doruklarında şanlı bayrağımızı dalgalandıran bir kahramandı. Onun anısını yaşatmak için doğa sporları camiası ve sevenleri onu unutmayacak" dedi.