Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yağma sanığı: Benim konuşma tarzım şiveli, tehdit ettiğimi zannetmiş olabilirler

        ANTALYA'da 260 konut, 40 apart daireden oluşan sitede bazı yabancıların dairelerini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadığı, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen 3'ü tutuklu, 11 sanığın yargılamasına devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağma sanığı: Benim konuşma tarzım şiveli, tehdit ettiğimi zannetmiş olabilirler
        ABONE OL

        ANTALYA'da 260 konut, 40 apart daireden oluşan sitede bazı yabancıların dairelerini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadığı, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen 3'ü tutuklu, 11 sanığın yargılamasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Mustafa Gündüz, "Benim konuşma tarzım şiveli. O yüzden tehdit ettiğimi zannetmiş olabilirler" dedi.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart daireden oluşan rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadığı, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda; Antalya'da 12, Batman ve Diyarbakır'da 1'er olmak üzere 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Evgeny Abramov, 300 daireli sitede bulunan 9 konutundan 5'ine şüphelilerden Onur Demirci tarafından el konulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. İlk duruşmada tutuklu 7 sanıktan 4'ü tahliye oldu.

        Sanıkların Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Şikayetçilerden Sebih Çaylak, sanıklarla arasında herhangi bir husumet bulunmadığını, polis merkezinde verdiği ifadeyi hatırlamadığını ve sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti yargılamaya ilişkin yeni tanıkları dinledi. Sanıklar ise herhangi bir suç işlemediklerini belirterek, beraatlarını talep etti. Tutuklu sanıklardan Mustafa Gündüz savunmasında, "Benim konuşma tarzım şiveli. O yüzden tehdit ettiğimi zannetmiş olabilirler. Ben kimseyi tehdit etmedim" ifadelerini kullandı.

        Mütalaayı açıklayan savcılık, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçlarından 11 sanık hakkında beraat talep etti. Tutuklu 3 sanıktan Onur Demirci'ye 'Yağma' ve 'Tehdit', Mustafa Gündüz'e 'Yağmaya teşebbüs' ile 'Tehdit' suçlarından ceza istendi. Mütalaada, tutuklu sanık Taner Köse'nin tüm suçlamalardan beraatı istendi. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma talebi üzerine ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin personelin emeklilikleri istendi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin personelin emeklilikleri istendi
        GÜNCELLEME - Antalya'da tırmanış yaparken kaybolan amatör dağcı hayatını ka...
        GÜNCELLEME - Antalya'da tırmanış yaparken kaybolan amatör dağcı hayatını ka...
        Antalya'da suç örgütü sanıkları yargılanıyor
        Antalya'da suç örgütü sanıkları yargılanıyor
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyonu aştı
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyonu aştı
        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da Türk sofra kültürü ve yemekleri "Toy Yemeği" etkinliğinde tanıtı...
        Antalya'da Türk sofra kültürü ve yemekleri "Toy Yemeği" etkinliğinde tanıtı...