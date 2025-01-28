12 katlı binada çıkan yangında zemin ile ilk 2 katta büyük zarar oluştu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün, otele dönüştürülme çalışması yapılan 12 katlı binada çıkan yangının yol açtığı zarar, görüntülendi. Binada yangın sonrası zemin, 1 ve 2'nci katların ciddi zarar gördüğü, buralarda istifli yatak ve mobilyaların tamamen yandığı, üst katlarda ise yoğun duman nedeniyle is oluştuğu görüldü. Kurtarılan 4 işçiden 1'i yoğun bakıma alınırken, düşerek yaralanan itfaiye eri taburcu edildi. Alevlerin arasından kurtarılan kedinin tedavisi ise sürüyor.

Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'ndeki konut olarak inşa edilip, otele dönüştürülme çalışması yapılan 12 katlı binada, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın 1'inci katında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların yatak ve elyaf gibi yanıcı malzemelere sıçramasıyla çıkan yangın, alandaki diğer yanıcı maddelerin de etkisiyle hızla yayıldı. Yangın sırasında 4 işçi katlarda mahsur kaldı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler yangın tüpleriyle yapmaya çalıştı. Yangının büyüyerek diğer katlara da yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

4 İŞÇİ KURTARILDI

Yoğun duman ve alevlerin sardığı inşaatta mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçilerden 3'ü hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, diğer işçiye ise ayakta müdahale edildi. Yangına müdahale sırasında yüksekten düşme sonucu yaralanan itfaiye eri de hastaneye götürüldü.

Emniyet ve jandarma birimleri toplam 39 ekip ve 102 personelle bölgedeki güvenliği sağlarken, 2 TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 14 itfaiye aracı ve 35 personel, Alanya Belediyesi'ne bağlı 6 su tankeri ve 6 personel, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 araç ve 12 personel ve ASAT'a ait 1 su tankeri yangına müdahale etti. Zabıta ekipleri 13 araç ve 50 personelle tahliye ve çevre düzenini koordine etti, AFAD 2 ekip ve 4 personel, UMKE 1 ekip ve 2 personelle sağlık desteği verdi. Kızılay 3 araçla lojistik destek sağladı. Hastanelere bağlı 4 ambulans olay yerinde müdahaleye hazır bekletildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sayesinde yangın saat 19.00 sıralarında söndürüldü.