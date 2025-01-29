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        Yangında mahsur kalan komşuları için gözyaşı döktü

        ANTALYA'da çıkan yangında evlerinde mahsur kalan İbrahim ve Fatma Atalmış çifti, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:00
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        Yangında mahsur kalan komşuları için gözyaşı döktü
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        ANTALYA'da çıkan yangında evlerinde mahsur kalan İbrahim ve Fatma Atalmış çifti, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sırasında aynı binada oturan Gülbeyaz Ağım (80), komşuları için gözyaşı döktü.

        Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2449 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Dairenin salon kısmından duman çıktığını fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının çıktığı dairenin sahibi İbrahim Atalmış ile eşi Fatma Atalmış, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

        ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

        Binanın 3'üncü katında oturan Gülbeyaz Ağım (80), mahsur kalan komşuları için gözyaşı döktü. Komşularının durumuna üzülen kadını, mahalleli güçlükle teselli etti. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Atalmış çiftini kurtarıp, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen Atalmış çifti, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Binada ve dairenin salon kısmında zarar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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