Yangında mahsur kalan komşuları için gözyaşı döktü

Binanın 3'üncü katında oturan Gülbeyaz Ağım (80), mahsur kalan komşuları için gözyaşı döktü. Komşularının durumuna üzülen kadını, mahalleli güçlükle teselli etti. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Atalmış çiftini kurtarıp, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen Atalmış çifti, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2449 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Dairenin salon kısmından duman çıktığını fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının çıktığı dairenin sahibi İbrahim Atalmış ile eşi Fatma Atalmış, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

ANTALYA'da çıkan yangında evlerinde mahsur kalan İbrahim ve Fatma Atalmış çifti, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sırasında aynı binada oturan Gülbeyaz Ağım (80), komşuları için gözyaşı döktü.

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