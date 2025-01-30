Marketten hırsızlık anları kamerada

ANTALYA'dabir markete gelen 5 kişi, reyondaki ürünlerin fiyatlarını sorarak iş yeri sahibinin dikkatini dağıtıp, çikolata ve içki çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hasan Ulubatlı Caddesi'ndeki markete gelen 5 kişi, reyondaki ürünlerin fiyatlarını sorarak iş yeri sahibinin dikkatini dağıttı. İkiye ayrılan grubun bir kısmı ön taraftaki çerezlerin fiyatını sorarken, diğerleri marketin arka kısmındaki çikolata ve içkileri alıp, kıyafetlerinin içine sakladı. İçeride biraz daha gezinen şüpheliler, çaldıkları çikolata ve alkol ürünleriyle marketten ayrıldı. Kısa süre sonra şüphelenip, kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi Ziya Duran (60), yaşı küçük şüphelilerin ürün çaldığını fark etti.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Ziya Duran, maddi zararının karşılanmasını isteyerek, "Çocuklar gittikten sonra arkaya gidenlerin ne yaptığını merak edip, kamera kayıtlarını inceledim. Çaldıkları o çikolataları, isteselerdi onlara verirdim. İsteyen çocuklara veriyorum zaten. Alkol çalmaları hoş değil. O alkolleri içecekler mi yoksa satacaklar mı bilmiyorum. Şu an markete bir çocuk grubu girdiğinde tedirgin oluyorum. Bu çok üzücü. Şikayetçi oldum ama şu ana kadar bir şey çıkmadı" diye konuştu.