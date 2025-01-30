Eski güreşçiyi öldüren ve azmettirenlere ceza yağdı

ANTALYA'daeski yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün (25) öldürülmesi, yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı'nın da yaralanmasına ilişkin davada 4'ü tutuklu 27 sanıktan 15'i farklı suçlardan ceza aldı, 12'si beraat etti.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde, 1 Eylül 2020'de saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda; eski yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Akgün'ün otomobilini durduran Umut Can Ferah, tabancayla göğsüne ateş etti. Görgü tanıklarının ihbarıyla sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Hakkı Aygün, kurtarılamadı. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Umut Can Ferah, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Ferah, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

2 YIL ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞ

Soruşturma kapsamında polis, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yavuz Tayfur ile yanındakilerinin peşine düştü. Polisin düzenlediği operasyonda Yavuz Tayfur ile 12 şüpheli, gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüphelilerden Yavuz Tayfur, kardeşi Yakup Tayfur ile Berkan Yarız, 'Kasten öldürme', 'Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından tutuklandı. Yavuz Tayfur'ın ayrıca 2018'de de Hakkı Aygün'e silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Bu saldırıda Hakkı Aygün ile yağlı güreç sporcusu Mehmet Ali Avcı'nın yaralandığı, gözaltına alınan Yavuz Tayfur'un tutuklandıktan 1 ay sonra tahliye edildiği öğrenildi.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

2018'deki silahlı saldırı ile 2020'de Hakkı Akgün öldürülmesi dosyaları birleştirildi, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. 4'ü tutuklu 27 sanığın yargılamalarına devam edildi. Tutuklu sanıklar Yavuz Tayfur, Yakup Tayfur, Umut Can Ferah ve Berkan Yarız ile tutuksuz sanıklardan Berk Şen, Çağdaş Güneş ve Y.E. duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Tolga Çalışkan ve M.S. ise başka suçtan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, sanıklardan Umut Can Ferah'ı; güreşçi Aygün'e yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Mehmet Ali Avcı'ya yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Yavuz Tayfur; eski güreşçi Hakkı Aygün'ün öldürülmesine ilişkin 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Mehmet Ali Avcı'ya yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Tayfur hakkında ayrıca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Yakarak mala zarar verme' suçlarından 17 yıl 11 ay hapis ve 1 milyon 50 bin lira adli para cezası verildi.