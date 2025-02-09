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        Eğlence mekanındaki hesap kavgasında bıçaklanan garson öldü

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan garson Ekrem Bolkaç (25) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:10
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        Eğlence mekanındaki hesap kavgasında bıçaklanan garson öldü
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        ANTALYA'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan garson Ekrem Bolkaç (25) hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Arif Mahallesi'ndeki müzikli eğlence mekanında meydana geldi. Müşterilerden 3'ü eğlendikten sonra hesaba itiraz etti. İşletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp, yaklaşık 2 saat sonra geri dönen 3 kişi iddiaya göre "Böyle hesap mı olur?" diye bağırarak, küfretti. Bunun üzerine çıkan kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekrem Bolkaç, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma olay yerindeki incelemesinde suç aletine el koydu. Şüpheliler ile işletme sahibi gözaltına alındı.

        Şüpheliler ifadelerinde Volkan Bolkaç'ı bıçaklamadıklarını savunup, suçlamaları reddetti. Jandarma bıçakta parmak izi ve delil incelemesi başlattı. İncelemenin ardından Bolkaç'ı bıçaklayan belirlenecek.

        Evli ve 2 yaşında kızı olan Volkan Bolkaç'ın, cenazesi memleketi Uşak'ta defnedilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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