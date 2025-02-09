Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti (2)

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Cuma Şimşek'in, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notuyla paylaştığı görüldü.

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