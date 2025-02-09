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        Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti (2)

        'KUMLUCASEVDAMIZ SORGULANMAZ'Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Cuma Şimşek'in, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:20
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        Polis memuru, motosiklet kazasında hayatını kaybetti (2)
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        'KUMLUCASEVDAMIZ SORGULANMAZ'

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Cuma Şimşek'in, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notuyla paylaştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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