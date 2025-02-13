Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık iddiasına 4 gözaltı (2)

2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Avusturya'da yaşayan çifti, dini duygularını sömürerek 31 bin 960 Euro dolandırdığı iddiasıyla Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan Abdülrahim Zengin, eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve Hüseyin Tamer, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak’ suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülrahim Zengin ve Hüseyin Tamer tutuklanırken, B.Z. ve G.Z. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli Abdülrahim Zengin, adliye çıkışında gazetecilerin ‘Pişman mısınız?’ sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüzbinlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz” dedi.