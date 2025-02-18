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        4 kat zam talebi, federasyon başkanıyla mülk sahibini mahkemelik etti

        TÜRKİYEKasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Antalya'da işlettiği kasap dükkanının mülk sahibi V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:55
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        4 kat zam talebi, federasyon başkanıyla mülk sahibini mahkemelik etti
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        TÜRKİYEKasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Antalya'da işlettiği kasap dükkanının mülk sahibi V.A. ile aylık 5 bin liradan 20 bin liraya çıkarılan kira nedeniyle mahkemelik oldu. Mahkemenin vereceği karara göre hareket edeceğini belirten Yardımcı, "Herkes 3 kuruş para için kiracı çıkarırsa olmaz" dedi.

        Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve 20 yıldır işlettiği kasap dükkanının mülk sahibi V.A., iş yeri kirasını 2 yıl önce 5 bin liradan 20 bin liraya yükseltmek istedi. Dükkana 500 bin liranın üzerinde tadilat ve yatırım yaptığını belirten Yardımcı, mülk sahibine uzlaşma teklif etti. 2026 yılına kadar kendisine süre verilmesini ve periyodik olarak aylık kirada artış yapacağını söyleyen Yardımcı ile mülk sahibi, anlaşmazlığı mahkemeye taşıdı.

        'BU KADAR YATIRIMI, ÜRÜNÜ NEREYE GÖTÜRECEĞİM'

        2 yıldır süren yargı sürecinde karar çıkmasını beklediğini ifade eden Yardımcı, "2 yıl önce direkt 20 bin lira aylık kira istedi. Ben de veremeyeceğimi söyledim. Mülk sahibi de çıkmamı istedi. Bu kadar yatırımı, ürünü nereye götüreceğim. Dükkan kendisine de lazım değil. Şu anda aylık 10 bin lira ödüyorum. 2025 Haziran ayında sözleşmemizin günü doluyor ve yüzde 60-70 artışla kiramı ödemeye devam edeceğim" dedi. Mahkemenin vereceği karara göre hareket edeceğini belirten Yardımcı, "Herkes 3 kuruş para için kiracı çıkarırsa olmaz. 'Kendim işleteceğim, börekçi yapacağım burayı' dedi. Buna da inanmıyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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