'Kıskaç-40' operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheli, adliyede

FETÖ'ye yönelik 31 ilde bir döner restoranı zincirine yönelik düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonunda Antalya'da gözaltına alınan 77 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya merkezli 31 ilde bir döner restoranı zincirine yönelik 'Kıskaç-40' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 77 şüphelinin ifade işlemleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (KOM) tamamlandı. FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ömer Şeyhin ve 6 yönetim kurulu üyesinin de bulunduğu şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu için KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin bulunduğu da öğrenildi.

KAMU GÖREVLİLERİ DE GÖZALTINDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alınmıştı.