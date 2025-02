'20-24 yaş arası işsizlik oranı yüzde 16,2'ye düştü'

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “2019 yılında 20-24 yaş grubu işsizlik oranımız yüzde 28,5'ti. 5 yıllık etkin müdahaleler sonucunda bu oran yüzde 16,2'ye düştü. Akdeniz havzasında İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak 20-24 yaş grubu istihdamda en iyi ülke durumuna geldik" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteğiyle düzenlenen, Akdeniz bölgesinin en kapsamlı kariyer fuarı Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) açıldı. Öğrencileri hem iş hem staj imkanları için 200'den fazla firmayla buluşturan ve 'Yetenek Her Yerde' temasıyla düzenlenen fuarın açılışına, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, ilçe belediye başkanları ve konuklar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, fuarın, öğrencilerin etkileşim kurmak için önemine değindi. Prof. Dr. Özkan, “Güney Kariyer Fuarı, yalnızca iş fırsatlarını keşfetmek için değil, kendinizi tanımak, yeni bakış açıları kazanmak ve ilham almak için büyük bir fırsattır. Bu fuar, iş dünyasıyla doğrudan tanışma fırsatı sunarken, aynı zamanda yeteneklerinizi fark etmenize ve kendinize cesur hedefler koymanıza imkan tanıyor. Dünya hızla değişiyor ve iş dünyası artık sadece diploma sahibi bireyler değil, düşünen, üreten ve kendini geliştiren insanlar arıyor" diye konuştu.

‘ETİK DEĞERLERE BAĞLI KALIN’

Fuarın öğrenciler için olduğu kadar iş dünyası için de önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Yapay zeka, yalnızca teknolojinin gelişimi değil, insanlığın düşünme, üretme ve öğrenme biçimini kökten değiştiren bir devrimdir. Tıptan mühendisliğe, hukuktan eğitime her alanda büyük bir dönüşüm yaşanıyor ve bizler bu değişimin dışında kalamayız. Gerçek ilerleme, yalnızca teknik beceriler kazanmak değil, bu becerileri vicdan, etik ve sorumluluk bilinciyle nasıl kullandığımızdır. Teknolojiyi ve bilimi vicdanla harmanlayan bireyler olarak, dünyaya katkı sunacak yeni nesiller sizlersiniz. Fikirlerinizi cesurca ifade edin, öğrenmekten vazgeçmeyin ve her zaman etik değerlere bağlı kalın" dedi.

'5 KATA KADAR NİTELİK ARTIŞI OLDU'

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise Ulusal Staj Programı başvurularının son güne bırakılmaması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Atay, “Bu 43'üncü fuarımız. Nisan sonunda 50 fuarı tamamlamış olacağız. Ülkemizin her köşesindeki her gencimiz bizim için yetenektir. Sadece belli kentlerde, belli üniversitelerde okuyan öğrenciler demek değildir. Önemli olan gençlere o yeteneklerini ortaya çıkabileceği fırsatın sağlanmasıdır. Bazı şehirlerde yaptığımız fuarlarımız o şehirlerin en büyük organizasyonuna dönüştü. Dünyanın her tarafında, özellikle gelişmiş ekonomilerinde devletlerin kamu kurumlarının yetenek açığı oluşuyor. Ulusal Staj Programı'nda ve bölgesel kariyer fuarlarımız sayesinde kamuya yapılan başvurularda 5 kata kadar nitelik artışı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ulusal Staj Programı çalışmamız, dünyanın gelişmiş ekonomileri tarafından benzerleri yapılmaya başlandı" diye konuştu.

İSTİHDAM ARTIŞI SAĞLIYOR

Fuarlara pek çok firmanın sponsor olmak istediğini aktaran Doç. Dr. Salim Atay, “Kurumlar burada olmayı, en yetenekli gençlere ulaşma konusunda rekabet ettikleri için geliyorlar. Bölgesel kariyer fuarı yaptığımız üniversite kariyer merkezi olan şehirlerde istihdam artışı oluyor. İstihdam artıyor, kişi başı gayrisafi milli hasıla artıyor, firma sayısı artıyor ve işsizlik başvurusu düşüyor. 2019 yılında 20-24 yaş grubu işsizlik oranımız yüzde 28,5'tu. 5 yıllık etkin müdahaleler sonucunda bu oran yüzde 16,2'ye düştü. Akdeniz havzasında İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak, 20-24 yaş grubu istihdamda en iyi ülke durumuna geldik" dedi.

ARA ELEMAN İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ara eleman sorunuyla ilgili çalışmalarının da olduğunu söyleyen Doç. Dr. Atay, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu talebi sonrasında, ara eleman konusuyla ilgili de bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildi. 20-24 yaş grubunda oluşturduğumuz gibi bir ekosistemi orada oluşturuyoruz. Bunu bakanlıklarımız ve STK'larla birlikte yapıyoruz. 7 politika, 22 tedbir ve 77 eylemimiz var. Bu çerçevede 3 yıllık zaman zarfı içerisinde mesleki eğitimlerin istihdama geçişini de etkin bir konuma getireceğiz" diye konuştu.